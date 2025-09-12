Regatul Unit sancţionează furnizori militari şi nave suspectate că fac parte din „flota fantomă” rusă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Regatul Unit a anunţat vineri că impune sancţiuni împotriva a circa o sută de furnizori militari şi nave suspectate că fac parte din „flota fantomă” ruse, cu ocazia unei vizite la Kiev a noii şefe a diplomaţiei britanice, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Aceste sancţiuni marchează o nouă etapă în eforturile Regatului Unit pentru intensificarea presiunii economice” asupra lui Vladimir Putin şi „tăierea fluxurilor financiare de care el are nevoie disperată pentru a finanţa acest război ilegal”, a declarat Yvette Cooper, citată într-un comunicat.

Şefa diplomaţiei britanice, care are programată o întrevedere cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a denunţat de asemenea „dispreţul total” al preşedintelui rus pentru principiul suveranităţii, după intruziunea fără precedent a circa 20 de drone ruse pe teritoriul polonez.

Această intruziune este considerată deliberată de Varşovia şi de aliaţii săi, însă contestată de Moscova.

Aceste noi sancţiuni vizează circa 30 de entităţi şi indivizi „ce susţin aparatul de război rus prin furnizarea de echipamente-cheie precum componente electronice, produse chimice şi explozivi pentru fabricarea de rachete sau alte sisteme de arme”, printre care drone, a detaliat ministrul.

Printre ele, o societate cu sediul în China, cu doi coproprietari ruşi, sau o societate turcă administrată de un cetăţean azer.

70 de nave suplimentare ale „flotei fantome”, folosită de Rusia pentru a-şi exporta petrolul, sunt de asemenea sancţionate. Circa 500 dintre aceste nave au fost sancţionate de Londra de la începutul invaziei ruse asupra Ucrainei în februarie 2022.

Rusia şi Belarus, aliatul său fidel, au început vineri ample exerciţii militare comune care suscită îngrijorarea ţărilor din NATO, la câteva zile după intruziunea dronelor în Polonia.

Şeful diplomaţiei poloneze, Radoslaw Sikorski, se află şi el vineri la Kiev pentru discuţii asupra securităţii.

Lovituri ruse au făcut doi morţi şi cinci răniţi vineri dimineaţa în regiunea Sumî, în nord-estul Ucrainei, potrivit autorităţilor ucrainene.

La rândul său, Rusia a anunţat vineri că a doborât în timpul nopţii 221 de drone ucrainene, acesta fiind unul dintre atacurile cele mai masive ale armatei Kievului din februarie 2022 încoace.