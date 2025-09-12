G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Regatul Unit sancţionează furnizori militari şi nave suspectate că fac parte din…

nave vapoare petrol petroliere
Photo by Angelos Tzortzinis / AFP

Regatul Unit sancţionează furnizori militari şi nave suspectate că fac parte din „flota fantomă” rusă

Articole12 Sep • 118 vizualizări 0 comentarii

Regatul Unit a anunţat vineri că impune sancţiuni împotriva a circa o sută de furnizori militari şi nave suspectate că fac parte din „flota fantomă” ruse, cu ocazia unei vizite la Kiev a noii şefe a diplomaţiei britanice, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Aceste sancţiuni marchează o nouă etapă în eforturile Regatului Unit pentru intensificarea presiunii economice” asupra lui Vladimir Putin şi „tăierea fluxurilor financiare de care el are nevoie disperată pentru a finanţa acest război ilegal”, a declarat Yvette Cooper, citată într-un comunicat.

Şefa diplomaţiei britanice, care are programată o întrevedere cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a denunţat de asemenea „dispreţul total” al preşedintelui rus pentru principiul suveranităţii, după intruziunea fără precedent a circa 20 de drone ruse pe teritoriul polonez.

Această intruziune este considerată deliberată de Varşovia şi de aliaţii săi, însă contestată de Moscova.

Aceste noi sancţiuni vizează circa 30 de entităţi şi indivizi „ce susţin aparatul de război rus prin furnizarea de echipamente-cheie precum componente electronice, produse chimice şi explozivi pentru fabricarea de rachete sau alte sisteme de arme”, printre care drone, a detaliat ministrul.

Printre ele, o societate cu sediul în China, cu doi coproprietari ruşi, sau o societate turcă administrată de un cetăţean azer.

70 de nave suplimentare ale „flotei fantome”, folosită de Rusia pentru a-şi exporta petrolul, sunt de asemenea sancţionate. Circa 500 dintre aceste nave au fost sancţionate de Londra de la începutul invaziei ruse asupra Ucrainei în februarie 2022.

Rusia şi Belarus, aliatul său fidel, au început vineri ample exerciţii militare comune care suscită îngrijorarea ţărilor din NATO, la câteva zile după intruziunea dronelor în Polonia.

Şeful diplomaţiei poloneze, Radoslaw Sikorski, se află şi el vineri la Kiev pentru discuţii asupra securităţii.

Lovituri ruse au făcut doi morţi şi cinci răniţi vineri dimineaţa în regiunea Sumî, în nord-estul Ucrainei, potrivit autorităţilor ucrainene.

La rândul său, Rusia a anunţat vineri că a doborât în timpul nopţii 221 de drone ucrainene, acesta fiind unul dintre atacurile cele mai masive ale armatei Kievului din februarie 2022 încoace.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Regatul Unit îl convoacă pe ambasadorul rus, după avarierea clădirii British Council în atacul asupra Kievului

Articole28 Aug • 374 vizualizări
0 comentarii

Ministrul de externe britanic: Regatul Unit va apăra Republica Moldova de „ameninţarea interferenţei” ruse

Articole28 Aug 2025 • 557 vizualizări
0 comentarii

Regatul Unit primeşte aproximativ 40 de studenţi din Fâşia Gaza pentru a le permite să-şi continue studiile

Articole26 Aug 2025 • 34 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.