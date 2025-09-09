Raport EFOR: Rețele de finanțatori au donat PSD sume importante în super anul electoral 2024 – unul dintre proprietarii NUBA, administratoarea Fabricii de Zahăr Luduș, Rotary Construcții, persoane din jurul grupului Polaris, unele cu legături economice cu nepotul lui Marcel Ciolacu și alții



Rețele de finanțatori au donat PSD sume importante de bani în super anul electoral 2024, potrivit unui raport EFOR publicat marți. Între aceștia se află unul dintre proprietarii NUBA, administratoarea Fabricii de Zahăr Luduș, Rotary Construcții, persoane din jurul grupului Polaris, unele cu legături economice cu nepotul lui Marcel Ciolacu și alții. În cazul PNL, cei mai activi finanțatori au fost Cristian Bușoi și Rareș Bogdan, iar la PUSL majoritatea finanțatorilor sunt conectați cu Dan Voiculescu, familia acestuia sau firme din portofoliul său.

Datele din raportul EFOR:

„La persoane juridice am identificat mai multe rețele de finanțatori care au donat prin mai multe firme, dar și privat. În unele cazuri se ridică întrebarea dacă nu a fost depășit pragul prevăzut de lege, care nu permite unei persoane care este asociat/acționar să direcționeze bani fără a ține cont de o limită.

Jean Sasu (co-proprietar NUBA, asociat la mai multe firme) a împrumutat PSD ca persoană fizică și prin firme cu 3,7 milioane, la care se adaugă un împrumut al unei firme deținute de soția sa, Ana Maria Sasu, de 1,6 milioane de lei. Unele din firmele prin care a finanțat partidul sunt înființate cu puțin timp înainte de data împrumutului și au venituri limitate, cu siguranță mai mici decât împrumuturile. Vezi EUPHORICH WORLD, ISC ESTATE, Youth Essentials, Trade Sphere Brokers. În plus, TRADE SPHERE BROKERS deținută de Laura Niculae, care se ocupă de organizarea de evenimente la NUBA, a finanțat PSD cu 1,6 milioane de lei.

Alexandru și Ana Maria Besciu au împrumutat PSD prin BAV IT BUSINESS CONSULTING, respectiv Youth Essentials (pe care le dețin separat), cu 3,2 milioane de lei. Numele acestora sunt menționate în legătură cu familia Sasu.

Un alt caz este cel familiei Moise (Elena Moise/Sebastian Moise/Ionela Dicu), care au împrumutat PSD atât personal, cât și prin firme. Fondurile au mers către PSD. Vezi Redpoint Management Solutions, Elite Architectural Design

Tot la PSD a împrumutat bani Vali Porojan (650.000 lei), administratoarea Fabricii de Zahăr Luduș, care fusese acționară până în 2020 la firma TRANSILVANIA JUU TAKU GROUP – S.R.L., care a a împrumutat la rânduș său partidul cu 1.6 milioane de lei.

Mai multe firme deținute de Mihai Tufan sau Emilia și Mihai Anastasescu, oameni de afaceri care conduc firme cu venituri semnificative au donat către PSD. – vezi CEMART INVEST, CEMROM și ELSID

Mai multe persoane din conducerea Rotary Construcții, o firmă importantă de construcții, au împrumutat partidul cu câte 600.000 de lei – vezi Rotaru Daniela, Marcu Mirel Alexandru, Rotaru Mihai Leonard

Mai multe persoane din Constanța, din jurul Grupului Polaris au donat către PSD – vezi Maria Lățea, Târşoagă Ionuţ Nicolae

Au împrumutat PSD persoane care au legături economice cu Mihai Cristian Ciolacu, care este conform presei nepotul fostului premier Marcel Ciolacu – vezi Sandu Adriana Denisa/Solar Energy și EVOFARM LOGISTIC

În cazul PNL am văzut că au existat diverse împrumuturi între membri de partid, unul dintre cei mai activi finanțatori fiind Cristian Bușoi sau Rareș Bogdan.

În cazul PUSL vedem cum majoritatea finanțatori sunt conectați cu Dan Voiculescu, familia acestuia sau firme din portofoliul său.

Deși este legal, ne întrebăm totuși de ce firmele sau oamenii de afaceri – mulți care nu sunt cel mai probabil membri de partid – au fost atât de generoși cu partidul într-un an electoral. Mai ales în contextul în care donațiile de la persoane fizice rămăseseră mai degrabă o excepție în anii trecuți. Notăm că unele dintre aceste firme sau alte societăți deținute de persoane care apar în această listă primesc la rândul lor bani de la partide, în timpul campaniei sau din subvenții. Așadar, poate fi vorba și de un sistem în care banii se învârt între diverse entități.

AEP nu a realizat un control anual al partidelor politice, cum ar fi trebuit să facă potrivit legii. Astfel, mare parte dintre acești bani nu au fost verificați, dar au fost rambursați de la stat. Este de înțeles faptul că întrucât s-au organizat patru alegeri într-un an nu a permis unei instituții care are 14 angajați la nivel central care se ocupă de acest control să își facă treabă în paralel cu verificările pentru alegeri. În același timp, discutăm despre mai bine de 700 de milioane de lei care au fost rambursați din bani publici, iar rezultatele controalelor le vom vedea cel mai probabil în 2026.

Rămâne de asemenea îngrijorător faptul că verificarea originii fondurilor este limitată, dacă nu există o plângere sau un scandal. Conform legii, AEP nu este mandatată să verifice din oficiu sursa banilor, ci doar să controleze tranzacțiile și legalitatea acestora. Poate iniția investigații mai detaliate dacă identifică posibile nereguli. Există anumite controale care se fac de către bănci și de către ONPCSB, dar și verificări ce se fac de către ANI cu privire la declarațiile depuse de candidați, aleși sau funcționari. Dar dacă o persoană sau o entitate introduc bani obținuți ilicit în acest circuit, credem că verificările extinse sunt mai degrabă o excepție.”

Situația veniturilor partidelor politice în 2024

În 2024, veniturile partidelor au fost cele mai mari de până acum, mai ales în contextul în care au avut loc patru runde de alegeri. Așadar, partidele s-au mobilizat să obțină cât mai mulți bani de la donatori și prin cotizații. Deși nu avem o statistică oficială, datele colectate de EFOR arată că partidele politice ale căror declarații fiscale sunt publicate pe pagina web a Ministerului Finanțelor arată că veniturile au fost de aproximativ 957 de milioane de lei (din care 353 mil reprezintă PSD), iar cheltuielile de 1,109 miliarde de lei – unele partide au cheltuit pentru campanie, dar rambursările s-au făcut în 2025, ceea ce explică discrepanța. Din acest total, 382 de milioane lei reprezintă subvenții. Analiza nu include PNL, care nu publicase datele până în acest moment, contrar legii. Am putut identifica date pentru 82 de partide politice; chiar dacă unele partide nu au fost incluse în listă, cu siguranță nu afectează totalul, întrucât toate partidele mari sunt incluse.

Deși acest raport nu acoperă în detaliu veniturile și cheltuielile partidelor politice în 2024, graficele de mai jos arată creșterile de venituri relevante comparative cu anii anteriori. Totalul cotizațiilor a fost cel mai mare de până acum la principalele partide analizate, chiar dacă în unele cazuri cotizațiile peste 10 SMB au fost mai mari în alți ani decât în 2024. Per total, PSD a strâns 22 de milioane (din care 1,25 mil sub 10 SMB), iar PNL 14 milioane. La donații cel mai bine au stat USR și PNL. La împrumuturi, cel mai bine a stat PSD – 47 milioane de lei peste 100 SMB, la care se adaugă 19,7 milioane din împrumuturi sub 330.000 lei. PNL

De asemenea, observăm că a revenit în forță un fenomen estompat de mulți ani, și anume împrumuturi și donații obținute de la persoane juridice. PSD, de exemplu, a obținut 3,2 milioane din donații mari de la firme, în contextul în care obținuse 1,1 milioane în 2014 și 5 milioane în 2008. De asemenea, a obținut împrumuturi de 37 de milioane de lei. Și PNL a avut o traiectorie similară, iar anul trecut a primit 2,6 milioane de lei. USR nu a avut venituri de la persoane juridice. PNL a declarat puține fonduri din împrumuturi – un singur împrumut de la o persoană juridică (500.000 lei), 450.000 lei de la o persoană fizică și 531.562 lei; această statistică este poate determinată și de situația financiară precară în care s-a aflat partidul, mai ales în a doua jumătate a anului. Cu toate acestea, provin majoritar din zona Constanța.

Raportul integral privind marii finanțatori ai partidelor politice în anul 2024 poate fi consultat aici.