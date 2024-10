Cum a ajuns nepotul lui Marcel Ciolacu consilierul unui ministru PSD în 2013, deși lucra într-o benzinărie: S-au cunoscut la Buzău în campanie și Eugen Teodorovici ”a vrut să-i dea o șansă”

Marcel Ciolacu, candidatul PSD la prezidențiale, a confirmat miercuri seară că nepotul său, Mihai Cristian Ciolacu, a fost numit în 2013 consilier al ministrului Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, deși lucra într-o benzinărie și nu avea nici o experiență în domeniu. El a răspuns unei întrebări puse de Oana Zamfir într-o dezbatere la Antena 3.

Ciolacu a spus că Teodorovici l-ar fi întâlnit pe nepotul său în timpul unei campanii electorale în Buzău și apoi l-a angajat consilier ”cu un sfert de normă”.

Ulterior, Teodorovici a transmis un mesaj în emisiune, spunând că ”a vrut să-i dea o șansă unui tânăr”.

Întrebare: Ați afirmat că nu ați intervenit niciodată pentru nepotul dvs. Cum explicați angajarea lui în 2013 drept consilier al ministrului Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici? Nepotul dvs. era atunci vânzător la benzinărie.

Marcel Ciolacu: Nepotul meu l-a cunoscut pe Teodorovici când a venit să candideze la Buzău, a fost unul dintre tinerii care au mers cu el prin Buzău și l-au susținut. Era consilier al ministrului, pe alt domeniu. Din câte îmi amintesc, cu un sfert de normă. Un lucru foarte bun pentru orice tânăr. Nu pot să îmi omor familia. Eugen Teodorovici poate să spună exact toată povestea.

După acest schimb de replici, fostul ministru Eugen Teodorovici i-a transmis următorul mesaj moderatorului Mihai Gâdea: ”L-am angajat consilier pe Mihai Ciolacu pentru că am vrut să dau o șansă unui tânăr să cunoască un domeniu nou, al fondurilor europene”.

Ciolacu a fost întrebat de jurnalistul Adrian Ursu și despre afacerile cu farmacii ale nepotului său (vezi aici articolul G4Media EXCLUSIV Nepotul lui Marcel Ciolacu și afacerile cu farmacii: Șeful Agenției Naționale a Medicamentului, numit în funcție de PSD după ce soția sa i-a făcut cadou cu câțiva ani în urmă o companie farmaceutică lui Mihai Cristian Ciolacu):

Întrebare: Nu sunt suficiente explicațiile despre nepotul dvs. Să ajungă proprietarul unei firme preluate de la o doamnă al cărei soț a fost pus șeful Agenției Medicamentului, cum e posibil?

Marcel Ciolacu: Nu e adevărat. L-am întrebat special pe Mihăiță (nepotul – n.red.). Mi-a spus că nu a cumpărat nici o firmă. Are 40% dintr-o firmă cu farmacii sătești care a făcut anul trecut profit de 60.000 de lei. Profitul lui înseamnă fabuloasa sumă de 2.200 de lei de la acea companie. Cine e angajat la Medicamente – e fostul vicepreședinte al Asociației Farmaciștilor, cu un CV impecabil, de ce îi trebuia o firmă? Am văzut că au explodat afacerile cu statul acestui asociat al nepotului meu. Contractele cu statul reprezintă 0,3% din cifra de afaceri. Nepotul meu nu a furat, nu a beneficiat de nimic de la mine – poate din experiența mea. Nu a făcut nimic imoral. Nu e milionar. Are o casă la Buzău plătită în rate, are o mașină de la companie, e un om normal. Dl Ciucă scoate aceste știri. Am văzut atacurile scoase din partea PNL. Nepotul meu ar trebui să fie președintele PNL.

Și Mircea Geoană l-a întrebat pe Ciolacu despre afacerile din energie ale nepotului său:

Întrebare Mircea Geoană: Cum e posibil ca firma nepotului dvs cu cifră de afaceri 13 lei să câștige fonduri PNRR de 20 de milioane de euro?

Marcel Ciolacu: Geoană a făcut o varză specifică lui. Nepotul meu a depus un proiect alături de alt partener. În ghidul prevăzut trebuia să fie o companie nouă cu un singur obiect de activitate. Nepotul meu nu a luat nici un ban. E un proiect în derulare. Dacă și eu și dl Tudose și nepotul meu depuneau proiecte, proiectul nepotului meu nu lua locul proiectului dlui Tudose pentru că mai sunt fonduri disponibile. Deci el nu a luat locul nimănui. Normal că apoi au venit la companie cheltuielile cu consultanții, cofinanțarea. Dacă cineva din statul român spune că eu l-am sunat ca să intervin pentru nepotul meu, plec din politică. E un băiat deștept, un copil muncitor. L-am întrebat dacă are afaceri cu statul, a spus că nu.