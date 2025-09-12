„Răbdarea mea cu Putin se epuizează rapid”, susţine Donald Trump
Donald Trump a spus vineri că răbdarea sa faţă de preşedintele rus Vladimir Putin „se epuizează rapid” şi a menţionat posibilitatea unor sancţiuni împotriva băncilor şi sectorului petrolier rus, fără a se angaja ferm în acest sens, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Preşedintele american a adăugat, în timpul unui interviu în direct la canalul Fox News, că trebuie să-l convingă şi pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski să pună capăt conflictului, declanşat în 2022 de invazia rusă.
„E nevoie de doi pentru a dansa un tango”, a menţionat Donald Trump.
Donald Trump, care a preluat funcţia la Casa Albă în ianuarie cu promisiunea de a pune capăt rapid războiului din Ucraina, l-a primit pe Vladimir Putin la un summit în Alaska luna trecută, care nu a reuşit să producă progrese majore. El a sugerat posibilitatea unor sancţiuni împotriva băncilor ruseşti şi a sectorului petrolier, fără a lua un angajament ferm.
„Canalele de comunicare există şi sunt bine stabilite. Negociatorii noştri au posibilitatea de a comunica prin aceste canale, dar pentru moment putem vorbi mai degrabă de o pauză”, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, la briefingul său zilnic de presa.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Donald Trump, la un meci al echipei New York Yankees de 9/11, primit de public cu aplauze, dar şi huiduieli
Donald Trump minimizează intrarea dronelor rusești în spațiul polonez și spune că ar putea fi ”o eroare” a Rusiei
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.