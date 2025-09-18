„Quimico”, drogul care transformă tinerii cubanezi în „zombi”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

În plină zi, un tânăr merge prin parcul din Havana ca un zombi. Cu pași nesiguri, se târăște, cu privirea pierdută sub efectul „quimico”, un drog sintetic care provoacă îngrijorare în Cuba, transmite agenția AFP, citată de boursorama.com.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Într-o țară obișnuită cu niveluri scăzute de toxicomanie, consumul acestui drog care dă dependență puternic, mai ieftin și mai puternic decât marijuana, s-a răspândit în ultimii ani în capitală și până în provincie.

Acum trei luni, Josué Angel Espinosa, în vârstă de 21 de ani, era complet dependent: „Nu puteam să mănânc fără să consum”. Trebuia să fumeze până la 15 țigări impregnate cu „quimico” (produs chimic, în română) pentru a putea adormi, povestește el pentru AFP.

El face parte din cei cinci cubanezi care urmează un tratament de dezintoxicare într-un centru de primire pentru toxicomani fondat acum un an de pastorul evanghelic Rotyam Castro, în vârstă de 36 de ani, în periferia capitalei.

Nu există statistici oficiale privind numărul consumatorilor, dar predicatorul estimează că „situația a devenit incontrolabilă”. „Am întâlnit tineri (dependenți de droguri) pe stradă, în mediul interlop”, dar și „artiști, muzicieni, profesioniști” dependenți de acest drog, enumeră el.

Pentru el, recentul boom al acestor droguri sintetice în rândul tinerilor se explică atât prin criza economică profundă prin care trece insula comunistă cu 9,7 milioane de locuitori, cât și prin caracterul său de dependență și costul redus.

O doză poate costa 100 de pesos (aproximativ 25 de cenți), adică de trei ori mai puțin decât cel mai ieftin pachet de țigări vândut pe insulă.

Acest drog este un cocktail elaborat din „carbamazepină, benzodiazepină, fenobarbital”, care sunt medicamente psihotrope, „anestezice pentru animale și chiar formaldehidă, fentanil”, a explicat la televiziunea cubaneză Héctor Ernesto Gonzalez, expert militar în lupta împotriva drogurilor din cadrul Ministerului de Interne.

Producătorii clandestini ai acestui drog îl diluează și folosesc un spray pentru a impregna ierburi aromatice și o bucățică de hârtie, care sunt apoi folosite pentru a confecționa un joint, de unde și denumirile de „quimico” sau „papelito” (bucățică de hârtie) date acestui drog.

En Cuba, drogas como «el químico» se están extendiendo entre los jóvenes, por su bajo precio y fuerte efecto adictivo. Según fuentes estatales, en la isla se han identificado 45 tipos de cannabinoides sintéticos. El consumo deja secuelas profundas y sigue siendo un tema lleno de… pic.twitter.com/oGc4lS2K4I — El Toque (@eltoquecom) July 10, 2025

„Rigiditate musculară”

„Consumam mult” acest drog, povestește Gabriel Chéscoles, un instalator de 30 de ani, care a ajuns la centrul de dezintoxicare „distrus”, cu părul lung, neras și mirosind urât.

Acum, mai liniștit, el descrie cu gesturi cum „quimico” este rulat în hârtie de țigară și cum „papelito”, de asemenea impregnat cu substanțe care creează dependență, este plasat la capătul său pentru a accentua inhalarea drogului.

Efectul unei doze este „de 50 până la 100 de ori mai puternic decât cel al tetrahidrocanabinolului (THC)”, principalul component psihoactiv al canabisului, potrivit expertului militar.

În videoclipurile care circulă regulat pe rețelele de socializare, tineri cubanezi sunt văzuți rătăcind pe străzi, dezorientați, vorbind singuri, cu privirea pierdută. Unii se prăbușesc sau au convulsii după o supradoză.

Simptomele variază de la euforie la somnolență, trecând prin greață, convulsii, tahicardie, hipertensiune arterială, chiar și aritmii grave și lipsă de coordonare a mișcărilor, a detaliat pentru presa oficială Elizabeth Céspedes, directoarea Centrului de dezintoxicare pentru adolescenți al Ministerului Sănătății.

„De aici provin pozițiile contractate datorate rigidității musculare și mersul de tip zombie”, explică specialistul.

Bucătarul Luis Yankiel Zambrano, în vârstă de 33 de ani, era „sclavul” drogurilor de zece ani când familia sa a apelat la centrul de dezintoxicare. „În ultima vreme, plângeam și îi spuneam mamei că nu mai pot continua așa”, explică el.

Confruntate cu această situație alarmantă, autoritățile au înăsprit sancțiunile împotriva traficanților și au lansat în decembrie o campanie de prevenire în cartierele considerate a fi expuse riscului.

AFP a solicitat autorităților accesul la un „barriodebate”, o activitate de cartier destinată prevenirii fenomenului, dar nu a primit autorizație.

În centrul de primire gratuit, procesul de dezintoxicare se desfășoară fără medicamente, între psalmi și rugăciuni, cursuri de comportament și muncă colectivă.

După trei luni, Josué Angel Espinosa și Luis Yankiel Zambrano visează să-și deschidă propria afacere pentru a-și asigura traiul și a susține centrul care i-a ajutat să renunțe la droguri.

Gabriel Chéscoles recunoaște că nu este încă pregătit, dar se bucură de progresele realizate: „Mama mea și-a schimbat atitudinea, tatăl meu mă susține. Am recâștigat încrederea și afecțiunea tuturor”.