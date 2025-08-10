G4Media.ro
Puternic incendiu la un depozit din judeţul Hunedoara / Ard panourilesolare de…

Puternic incendiu la un depozit din judeţul Hunedoara / Ard panourilesolare de pe acoperiş

Pompierii intervin, duminică, pentru a stinge un incendiu de prpoporţii care a cuprins un magazin alimentar şi un depozit din localitatea Şoimuş, judeţul Hunedoara, transmite News.ro.

”Pompierii Detaşamentului Deva intervin pentru stingerea unui incendiu produs la o construcţie cu destinaţia magazin alimentar şi depozit, din localitatea Şoimuş. Pentru misiune au fost mobilizate autoscara mecanică, două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, autospeciala de primă intervenţie şi comandă, o ambulanţă SMURD şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean”, a transmis, duminică, ISU Hunedoara.

În sprijinul pompierilor deveni a fost alocată şi o autospecială de stingere de la Secţia Ilia.

La sosirea echipajelor operative la faţa locului, s-a constatat faptul că, incendiul se manifesta la panourile solare montate pe acoperişul construcţiei, pe o suprafaţă de aproximativ 30 de metri pătraţi.

”Pompierii au lichidat cu promptitudine focul şi acţionează în continuare pentru răcirea zonei şi pentru înlăturarea efectelor negative înregistrate în urma evenimentului”, a mai transmis sursa citată.

Din fericire, nu au existat victime.

