G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Rusia: Putin şi Netanyahu au discutat prin telefon despre evoluţiile din Orientul…

Rusia: Putin şi Netanyahu au discutat prin telefon despre evoluţiile din Orientul Mijlociu

Articole16 Noi • 25 vizualizări 1 comentariu

Preşedintele rus Vladimir Putin şi prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu au avut o discuţie telefonică detaliată cu privire la evoluţiile din Orientul Mijlociu, a informat sâmbătă Kremlinul, potrivit Reuters, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Cu acest prilej, cei doi lideri au acordat o atenţie deosebită evoluţiilor din Fâşia Gaza, aspectelor legate de implementarea acordului de încetare a focului şi schimbul de deţinuţi.

De asemenea, Putin şi Netanyahu au discutat în detaliu situaţia din jurul programului nuclear al Iranului.

O altă temă a fost facilitarea stabilizării ulterioare în Siria.

Cu ocazia convorbirii, cei doi lideri au reafirmat importanţa continuării dialogului pentru rezolvarea problemelor regionale complexe, se mai spune în comunicatul Kremlinului.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

1 comentariu

  1. Prietenii, tot prieteni!

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.