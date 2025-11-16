Rusia: Putin şi Netanyahu au discutat prin telefon despre evoluţiile din Orientul Mijlociu

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele rus Vladimir Putin şi prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu au avut o discuţie telefonică detaliată cu privire la evoluţiile din Orientul Mijlociu, a informat sâmbătă Kremlinul, potrivit Reuters, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Cu acest prilej, cei doi lideri au acordat o atenţie deosebită evoluţiilor din Fâşia Gaza, aspectelor legate de implementarea acordului de încetare a focului şi schimbul de deţinuţi.

De asemenea, Putin şi Netanyahu au discutat în detaliu situaţia din jurul programului nuclear al Iranului.

O altă temă a fost facilitarea stabilizării ulterioare în Siria.

Cu ocazia convorbirii, cei doi lideri au reafirmat importanţa continuării dialogului pentru rezolvarea problemelor regionale complexe, se mai spune în comunicatul Kremlinului.