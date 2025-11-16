Rusia: Putin şi Netanyahu au discutat prin telefon despre evoluţiile din Orientul Mijlociu
Preşedintele rus Vladimir Putin şi prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu au avut o discuţie telefonică detaliată cu privire la evoluţiile din Orientul Mijlociu, a informat sâmbătă Kremlinul, potrivit Reuters, transmite Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Cu acest prilej, cei doi lideri au acordat o atenţie deosebită evoluţiilor din Fâşia Gaza, aspectelor legate de implementarea acordului de încetare a focului şi schimbul de deţinuţi.
De asemenea, Putin şi Netanyahu au discutat în detaliu situaţia din jurul programului nuclear al Iranului.
O altă temă a fost facilitarea stabilizării ulterioare în Siria.
Cu ocazia convorbirii, cei doi lideri au reafirmat importanţa continuării dialogului pentru rezolvarea problemelor regionale complexe, se mai spune în comunicatul Kremlinului.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.