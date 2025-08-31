Purtătorul de cuvânt al organizației teroriste Hamas a fost eliminat, transmite ministrul israelian al Apărării

Ministrul israelian al apărării, Israël Katz, a declarat duminică, pe o reţea de socializare, că purtătorul de cuvânt al aripei armate al organizației teroriste Hamas a fost ‘eliminat’ în Gaza într-o lovitură a armatei israeliene, transmit AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

‘Purtătorul de cuvânt terorist al Hamas, Abu Obeida, a fost eliminat în Gaza şi s-a dus lângă ceilalţi eliminaţi ai axei răului din Iran, Liban şi Yemen în fundul iadului’, a scris Katz pe contul său pe reţeaua X.

Hamas nu a confirmat deocamdată informaţia.

Puţin mai devreme, înaintea reuniunii ministeriale săptămânale, premierul Benjamin Netanyahu a declarat că ‘noi am întreprins o lovitură împotriva purtătorului de cuvânt al Hamas (…) Abu Obeida’.

‘Sper că nu mai este printre noi, însă remarc că nu mai e nimeni din partea Hamas pentru a lămuri această chestiune’, a adăugat Netanyahu, potrivit unui comunicat al serviciilor sale.

Sâmbătă, armata israeliană a afirmat că a ‘lovit un terorist-cheie al Hamas în oraşul Gaza’, fără a-i preciza identitatea, însă media israeliene au indicat că este vorba despre Abu Obeida.

Într-un comunicat atribuit vineri lui Abu Obeida de către Hamas, purtătorul de cuvânt al Brigăzilor Ezzedin al-Qassam a avertizat că ostaticii sunt supuşi ‘aceloraşi riscuri’ ca şi luptătorii Hamas în faţa trupelor israeliene care se pregătesc să lanseze o ofensivă asupra oraşului Gaza.

‘Vom avea grijă de prizonieri (ostatici, n.red.) cât de bine vom putea, iar ei vor fi cu luptătorii noştri în zonele de lupte şi de confruntări, supuşi aceloraşi riscuri şi aceloraşi condiţii de subzistenţă’, a spus el.

‘Pentru fiecare captiv ucis de agresiune, vom publica numele, fotografia şi o dovadă a morţii sale’, a adăugat purtătorul de cuvânt.