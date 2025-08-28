Protestele sindicatelor în fața Ministerului Educației au ajuns la ziua 20 / Manifestanții cer „Demisia” ministrului considerat „vinovat principal pentru măsurile care s-au luat”
Protestele declanșate de sindicatele de învățământ împotriva Legii Bolojan, organizate de la sfârșitul lunii iulie la sediul Ministerului Educației și Cercetării, au ajuns, în cea de-a 20-a zi. Manifestanții cer din nou, joi dimineață, demisia ministrului Daniel David, despre care liderul sindical Simion Hăncescu spunea, miercuri, că „este vinovatul principal pentru măsurile care s-au luat”, scrie Edupedu.ro.
Participanții la demonstrație scandează și joi „Abrogare”, ”Demisia” și „Jos, jos, jos, ministru mincinos”.
Un apel semnat de colegiul liderilor celor două federații sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar – Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” îndeamnă la un protest național în educație anunțat pentru 8 septembrie 2025.
Prin documentul consultat de Edupedu.ro sindicatele cheamă membrii și ceilalți angajați din școli care nu fac parte din sindicat, plus părinții și elevii, să boicoteze deschiderea anului școlar – detalii.
