Protestele sindicatelor în fața Ministerului Educației au ajuns la ziua 20 /…

Foto: FSLI/ FSE „Spiru Haret”

Protestele sindicatelor în fața Ministerului Educației au ajuns la ziua 20 / Manifestanții cer „Demisia” ministrului considerat „vinovat principal pentru măsurile care s-au luat”

Articole28 Aug 3 comentarii

Protestele declanșate de sindicatele de învățământ împotriva Legii Bolojan, organizate de la sfârșitul lunii iulie la sediul Ministerului Educației și Cercetării, au ajuns, în cea de-a 20-a zi. Manifestanții cer din nou, joi dimineață, demisia ministrului Daniel David, despre care liderul sindical Simion Hăncescu spunea, miercuri, că „este vinovatul principal pentru măsurile care s-au luat”, scrie Edupedu.ro.

Participanții la demonstrație scandează și joi „Abrogare”, ”Demisia” și „Jos, jos, jos, ministru mincinos”.

Un apel semnat de colegiul liderilor celor două federații sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar – Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” îndeamnă la un protest național în educație anunțat pentru 8 septembrie 2025.

Foto: FSLI/ FSE „Spiru Haret”
Foto: FSLI/ FSE „Spiru Haret”

Prin documentul consultat de Edupedu.ro sindicatele cheamă membrii și ceilalți angajați din școli care nu fac parte din sindicat, plus părinții și elevii, să boicoteze deschiderea anului școlar – detalii.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

3 comentarii

  1. La muncă 8 ore/zi la vedere, ca orice persoană din țara asta!

  2. La muncă 8 ore/zi, la vedere, ca orice altă persoană din țara asta plătită din bani publici! Scoateți pe bandă rulantă an.alfabeti manip.ulabili, cam atât.

  3. De ce să iasă părinții? Măsurile sunt în interesul lor, n-or să iasă să susțină meditațiile!

