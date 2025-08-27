G4Media.ro
Protestele organizate de sindicate la Ministerul Educației față de Legea Bolojan au…

Sursa: FSE Spiru Haret

Protestele organizate de sindicate la Ministerul Educației față de Legea Bolojan au ajuns în ziua a 19-a / Manifestanții scandează „Demisia”, „Vom lupta și vom câștiga”

Protestele declanșate în urmă cu o lună de federațiile sindicale din învățământ în fața sediului Ministerului Educației și Cercetării au continuat, miercuri dimineață. În cea de-a 19-a zi de protest, manifestanții scandau „Demisia”, „Vom lupta și vom câștiga”, iar liderii de sindicat au spus, potrivit înregistrărilor de la protest, că profesorii nu vor fi aduși la tăcere de măsuri precum acordarea voucherelor de vacanță, ce reprezintă drepturi întârziate, scrie Edupedu.ro

Un apel semnat de colegiul liderilor celor două federații sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar – Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” îndeamnă la un protest național în educație anunțat pentru 8 septembrie 2025. Prin documentul consultat de Edupedu.ro sindicatele cheamă membrii și ceilalți angajați din școli care nu fac parte din sindicat, plus părinții și elevii, să boicoteze deschiderea anului școlar – detalii.

Citește mai mult și vezi imagini de la manifestație pe Edupedu.ro

- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

