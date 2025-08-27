Protestele organizate de sindicate la Ministerul Educației față de Legea Bolojan au ajuns în ziua a 19-a / Manifestanții scandează „Demisia”, „Vom lupta și vom câștiga”

Protestele declanșate în urmă cu o lună de federațiile sindicale din învățământ în fața sediului Ministerului Educației și Cercetării au continuat, miercuri dimineață. În cea de-a 19-a zi de protest, manifestanții scandau „Demisia”, „Vom lupta și vom câștiga”, iar liderii de sindicat au spus, potrivit înregistrărilor de la protest, că profesorii nu vor fi aduși la tăcere de măsuri precum acordarea voucherelor de vacanță, ce reprezintă drepturi întârziate, scrie Edupedu.ro.

Un apel semnat de colegiul liderilor celor două federații sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar – Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” îndeamnă la un protest național în educație anunțat pentru 8 septembrie 2025. Prin documentul consultat de Edupedu.ro sindicatele cheamă membrii și ceilalți angajați din școli care nu fac parte din sindicat, plus părinții și elevii, să boicoteze deschiderea anului școlar – detalii.

