„Proteste masive” ale studenților în toate centrele universitare când va începe noul…

Sursa: ANOSR

„Proteste masive” ale studenților în toate centrele universitare când va începe noul an universitar, dacă măsurile de austeritate nu sunt retrase, anunță Alianța organizațiilor studențești / ANOSR se alătură sindicatelor din educație la protestul de luni, 8 septembrie

Articole8 Sep 0 comentarii

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) anunță ca va protesta luni, 8 septembrie, începând cu ora 11 în fața Guvernului României, unde sunt programate și manifestațiile ample ale federațiilor sindicatelor din învățământ, scrie Edupedu.ro. Organizația anunță, totodată, „proteste masive și marșuri în toată țara îndată ce anul universitar va începe, dacă măsurile de austeritate care afectează întregul sistem de învățământ superior nu sunt retrase de către decidenți”.

„Astăzi, 08.09.2025, de la ora 11, suntem în stradă în fața Guvernului României împreunăcu profesori și elevi pentru un scop comun: solicităm îndepărtarea cu celeritate a măsurilor de austeritate care limitează dreptul la un învățământ echitabil și accesibil pentru toată lumea”, arată organizația într-un comunicat transmis luni.

  • ANOSR spune că se delimitează „de orice formă de propagandă politică, de orice acțiuni care pot manipula discursul și scopul principal al acțiunilor și orice interpretare a manifestațiilor, protestelor și marșurilor ca metode de promovare a ideologiilor politice și extremiste. Condamnăm orice încercare de a folosi inițiativele civice drept campanii de dezinformare sau de a fi însușite de către partidele politice”.

Citește articolul complet pe Edupedu.ro

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

