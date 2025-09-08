„Proteste masive” ale studenților în toate centrele universitare când va începe noul an universitar, dacă măsurile de austeritate nu sunt retrase, anunță Alianța organizațiilor studențești / ANOSR se alătură sindicatelor din educație la protestul de luni, 8 septembrie

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) anunță ca va protesta luni, 8 septembrie, începând cu ora 11 în fața Guvernului României, unde sunt programate și manifestațiile ample ale federațiilor sindicatelor din învățământ, scrie Edupedu.ro. Organizația anunță, totodată, „proteste masive și marșuri în toată țara îndată ce anul universitar va începe, dacă măsurile de austeritate care afectează întregul sistem de învățământ superior nu sunt retrase de către decidenți”.

„Astăzi, 08.09.2025, de la ora 11, suntem în stradă în fața Guvernului României împreunăcu profesori și elevi pentru un scop comun: solicităm îndepărtarea cu celeritate a măsurilor de austeritate care limitează dreptul la un învățământ echitabil și accesibil pentru toată lumea”, arată organizația într-un comunicat transmis luni.

ANOSR spune că se delimitează „de orice formă de propagandă politică, de orice acțiuni care pot manipula discursul și scopul principal al acțiunilor și orice interpretare a manifestațiilor, protestelor și marșurilor ca metode de promovare a ideologiilor politice și extremiste. Condamnăm orice încercare de a folosi inițiativele civice drept campanii de dezinformare sau de a fi însușite de către partidele politice”.

