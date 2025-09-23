G4Media.ro
„Întreaga comunitate de studenți să iasă în stradă” pe 29 septembrie, la…

Proteste ale studenților / Foto: ANOSR

„Întreaga comunitate de studenți să iasă în stradă” pe 29 septembrie, la București – apel al Alianței organizațiilor studențești, ANOSR, la protest față de măsurile de austeritate

Articole23 Sep • 113 vizualizări 0 comentarii

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) cere „întregii comunități de studenți” să protesteze pe 29.09.2025, la București, pentru a-și exprima nemulțumirile față de „atitudinea ignorantă a decidenților” și măsurile de austeritate din Legea Bolojan, scrie Edupedu.ro.

ANOSR spune, într-un comunicat de presă transmis marți, că manifestația de lunea viitoare este programată să aibă loc la ora 16.00, în Piața Victoriei.

Potrivit organizației, „bu ne vom opri din a ne spune public nemulțumirile și așteptăm toată comunitatea studențească să iasă cu noi în stradă în 29.09.2025 pentru a face același lucru”.

Citește articolul complet pe Edupedu.ro

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

  1. Studenții să protesteze pentru Rusia, că așa le spune cineva dubios din sindicat…
    Dar să nu protesteze împotriva corupției, nu împotriva amantocrației și nepotocrației care-i alunga din țară!
    Mă bazez pe lipsa lor de cultură politică si generala să asigure această demonstrație ca succes pentru Rusia! :/

