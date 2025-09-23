„Întreaga comunitate de studenți să iasă în stradă” pe 29 septembrie, la București – apel al Alianței organizațiilor studențești, ANOSR, la protest față de măsurile de austeritate

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) cere „întregii comunități de studenți” să protesteze pe 29.09.2025, la București, pentru a-și exprima nemulțumirile față de „atitudinea ignorantă a decidenților” și măsurile de austeritate din Legea Bolojan, scrie Edupedu.ro.

ANOSR spune, într-un comunicat de presă transmis marți, că manifestația de lunea viitoare este programată să aibă loc la ora 16.00, în Piața Victoriei.

Potrivit organizației, „bu ne vom opri din a ne spune public nemulțumirile și așteptăm toată comunitatea studențească să iasă cu noi în stradă în 29.09.2025 pentru a face același lucru”.

