Proteste în Budapesta împotriva anulării paradei Pride: manifestanții au ocupat patru poduri

Noi proteste au loc marți în Budapesta, împotriva restricțiilor privind dreptul la întrunire și a interdicției privind parada Pride, transmite telex.hu.

Protestatarii manifestă pe Podul Elisabeta împotriva interzicerii Pride, a restricțiilor privind dreptul la întrunire și a „technofascismului”.

În urmă cu două săptămâni, Adunarea Națională a adoptat, în cadrul unei proceduri accelerate, o legislație privind restrângerea dreptului de întrunire, care va permite și interzicerea paradei Pride.

În timpul protestului de săptămâna trecută, care a durat până noaptea târziu, manifestanții au blocat patru poduri în momente diferite: activiștii prezenți la fața locului au informat mulțimea că vor ocupa cel puțin patru poduri și de această dată.

După discursuri, majoritatea demonstranților a părăsit podul Erzsébet și a mărșăluit de-a lungul cheiului Belgradului printre mașini, apoi a ocupat podul Szabadság. O parte dintre ei a mers la podul Petőfi, care a fost și el ocupat.

Până la ora opt, trei poduri erau blocate. Ulterior, un grup de protestatari a blocat și podul Margaret.

Poliția încearcă să restabilească circulație pe podurile blocate.

For the third time in Budapest were protested against the ban on Pride and tightening of the assembly law. After the speeches the protesters also occupied four bridges in Bp. This video shows the Orban-police trying to push the young protesters on the Freedom bridge after 8pm. pic.twitter.com/eEWpK5ci9u

— Csehszlovák Kém (@punkvakond) April 1, 2025