O persoană a fost ucisă în atacul armat comis în apropierea unei…

politie suedia
sursa foto: Facebook Swedish Police Authority

O persoană a fost ucisă în atacul armat comis în apropierea unei moschei din Orebro, Suedia

O persoană a fost ucisă şi o alta rănită în atacul armat comis vineri în apropierea unei moschei din oraşul suedez Orebro, despre care se crede că are legătură cu rivalităţile dintre grupurile de crimă organizată, a anunţat poliţia, relatează AFP şi Reuters, confoem Agerpres.

Un bărbat „în vârstă de aproximativ 25 de ani a decedat în urma rănilor suferite”, a anunţat poliţia într-un comunicat.

Un alt bărbat, rănit în atacul comis în apropierea moscheii din Orebro, a fost dus la spital.

„Vreau să subliniez că, în prezent, nu vedem nicio legătură între incident şi moschee. Pe de altă parte, vedem o legătură cu grupările criminale”, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei în timpul unei conferinţe de presă.

Cel puţin un suspect a fost văzut părăsind locul faptei, însă poliţia a declarat că deocamdată nu au avut loc arestări.

Poliţia a anunţat că o anchetă a fost deschisă pentru omor şi tentativă de omor.

Suedia a fost afectată de un val de violenţe legate de grupuri infracţionale în ultimii peste zece ani, iar anchetatorii au declarat că ultimul incident ar putea fi un caz similar.

În februarie, zece elevi şi profesori au fost ucişi într-un atac armat în oraşul Orebro, situat la circa 200 km vest de Stockholm, acesta fiind cel mai sângeros atac cu armă de foc care a avut loc în Suedia.

