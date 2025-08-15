Trafic feroviar în condiţii de avarie spre şi dinspre litoral / Trenurile înregistrează întârzieri de sute de minute

Circulaţia trenurilor de călători pe secţia de circulaţie Feteşti – Dunărea, Magistrala 800, se desfăşoară în condiţii de avarie, ca urmare a unui incident produs la substaţia Mircea Vodă în cursul serii de 14 august 2025, a anunţat vineri după amiaza CFR SA, conform Agerpres.

„Echipele de intervenţie ale CFR SA acţionează în continuare pentru remedierea situaţiei şi pentru monitorizarea permanentă a zonei, astfel încât circulaţia să fie reluată complet, în condiţii de siguranţă cât mai curând posibil. În această perioadă, trenurile pot înregistra întârzieri, iar compania le recomandă călătorilor să consulte orarul actualizat înainte de plecare. Compania Naţională de Căi Ferate ‘CFR’ SA regretă disconfortul creat şi reafirmă angajamentul său de a restabili traficul feroviar condiţii de siguranţă”, se arată în informarea companiei.

Potrivit tabelei de sosiri/plecări din Gara de Nord, trenurile care circulă pe Magistrala 800 înregistrează întârzieri şi de sute de minute, atât la sosiri, cât şi la plecări. Cea mai întârziere la sosirea în Gara de Nord, de 200 de minute, o are trenul IR 11682 operat de Softrans Călători, care trebuia să sosească în Capitală la ora 18:15. Acesta este urmat de IR 11684, operat tot de Softrans, cu 130 de minute de întârziere, de IRN 11502, aparţinând Astra Trans Carpatic, cu 120 de minute, şi de IR 1682, al CFR Călători, cu 110 minute de întârziere. 45 de minute de întârziere are şi IC 536, operat de CFR Călători.

La plecări, „podiumul” este ocupat, cu 175 şi, respectiv, 170 de minute de întârziere, de trenurile IR 1996 şi RE 11615, ambele spre Craiova, operate de CFR Călători şi, respectiv, Softrans Călători.

Pe locul 2, cu 100 de minute de întârziere, este RE 11635, spre Braşov, operat de Softrans Călători. Acestea sunt urmate de IRN 11502 spre Arad, al operatorului Astra Trans Carpatic, cu 90 de minute de întârziere, şi de RE 9215 spre Piteşti, al companiei CFR Călători, cu 80 de minute. IC 536 spre Braşov are deja acumulate 40 de minute de întârziere la plecare.