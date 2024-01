Protest la Tel Aviv împotriva guvernului Netanyahu

Mii de israelieni s-au adunat sâmbătă la Tel Aviv pentru a protesta împotriva guvernului premierului Benjamin Netanyahu, acuzându-l pe liderul veteran că a gestionat greşit securitatea naţiunii şi cerând noi alegeri, relatează agenția Reuters, citată de Agerpres.

Protestele antiguvernamentale care au zguduit naţiunea pentru o mare parte din 2023 au încetat după atacurile Hamas din sudul Israelului de la 7 octombrie. Disputele politice au fost lăsate deoparte pe măsură ce israelienii s-au raliat în spatele armatei şi al familiilor celor ucişi sau luaţi ostatici.

Dar, în contextul în care războiul devastator din Gaza a intrat în a patra lună şi sondajele de opinie arată un sprijin scăzut pentru Netanyahu, apelurile pentru schimbarea conducerii devin din ce în ce mai puternice, deşi nu există niciun indiciu că poziţia sa este ameninţată iminent.

Acest lucru s-a reflectat în prezenţa de sâmbătă seara într-o piaţă centrală din Tel Aviv, unde au avut loc multe dintre protestele de anul trecut.

💥In Tel Aviv, „Elections now!”

„Netanyahu – our downfall! Leave!

We will rebuild our country ourselves!”

