Guvernul a suplimentat finanţarea pentru finalizarea unui cămin studenţesc la Universitatea de Vest din Timişoara / Valoare totală a investiţiei este de 230,4 milioane lei

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, alocarea unei sume suplimentare pentru finalizarea proiectului de investiţii „Construire Cămin Studenţesc – Universitatea de Vest din Timişoara”, se arată într-un comunicat al Executivului, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Conform sursei citate, hotărârea adoptată vizează reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului şi actualizarea valorii totale a investiţiei.

„În prezent, stadiul fizic al lucrărilor la acest obiectiv de investiţii este de 90%, restul lucrărilor de executat constând în lucrări de instalare echipamente, inclusiv sistem de control acces şi sistem wi-fi şi lucrări de reamenajare exterioară. Pentru restul lucrărilor, este necesară suplimentarea sumei alocate iniţial cu 139,2 milioane lei (rezultând o valoare totală a investiţiei de 230,4 milioane lei), dintre care 136,5 din bugetul Ministerului Dezvoltării, prin Compania Naţională de Investiţii „CNI” S.A., iar 2,7 milioane lei finanţată de către Universitatea de Vest. Suprafaţa desfăşurată este de 30.730 mp, cu o capacitate totală de 451 camere pentru cazare studenţi”, se arată în comunicat.

Durata estimată pentru finalizarea lucrărilor este de două luni. Executivul subliniază că finalizarea proiectului va contribui la creşterea calităţii vieţii studenţilor, oferind mai multe spaţii de cazare şi condiţii moderne.

Realizarea acestui obiectiv de investiţii va duce la creşterea confortului şi a calităţii vieţii studenţilor, la rezolvarea cererilor de cazare, la asigurarea spaţiilor pentru studenţii străini, la atragerea unui număr mai mare de studenţi şi la îmbunătăţirea calităţii serviciilor de cazare, etc., conform comunicatului.