Promisiunea făcută de șeful Mercedes lui Lewis Hamilton după plecarea la Ferrari

Sezonul 2024 al Formulei 1 s-a încheiat, iar după etapa de la Abu Dhabi a luat sfârșit și contractul dintre Lewis Hamilton și Mercedes. Pilotul britanic va concura pentru Scuderia Ferrari în 2025, iar Toto Wolff (șeful Mercedes) i-a promis un lucru fostului său angajat.

Lewis și-a luat adio de la colaborarea cu Mercedes cu un loc patru în Abu Dhabi, pe Yas Marina Circuit.

La finalul Marelui Premiu din Abu Dhabi, Tot Wolff i-a făcut o promisiune lui Hamilton.

Șeful Mercedes spune că dacă echipa sa nu va fi implicată în lupta pentru titlul din Formula 1 anul viitor, atunci va fi fanul lui Lewis pentru a câștiga.

„Dacă nu putem câștiga, îl vom încuraja. El merită un al optulea campionat, dar, evident că vom face totul ca Mercedes să câștige.

Au trecut 12 ani. Nu este doar cea mai lungă relație pilot-echipă pe care sportul a văzut-o vreodată, ci și una dintre cele mai lungi relații pe care orice echipă sportivă le-a avut cu un jucător.

Și una dintre cele mai lungi relații personale cu o persoană. Evident, acest lucru creează atașament, încredere și aceste valori sunt rare în zilele noastre.

De aceea este o perioadă de timp pe care o vom ține aproape de inimile noastre. Și una dintre cele mai bune perioade pe care le-am avut eu personal și echipa” – Toto Wolff, șeful echipe de Formula 1 a celor de la Mercedes.

În cei 12 ani de colaborare cu Mercedes, Hamilton a cucerit șase titluri de campion mondial la piloți.

În vârstă de 39 de ani (va împlini 40 în ianuarie), Lewis Hamilton va concura de anul viitor pentru Ferrari și își dorește câștigarea celui de-al optulea titlu mondial, ceea ce l-ar ajuta să-l întreacă pe legendarul Michael Schumacher (cei doi au câte șapte în prezent).

