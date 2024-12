Pedeapsa primită de Max Verstappen din partea FIA pentru că a înjurat într-o conferință de presă

Max Verstappen și-a aflat după încheierea sezonului 2024 din Formula 1 pedepsa pentru că a înjurat într-o conferință de presă contând pentru Marele Premiu din Singapore din acest an.

FIA (Federația Internațională de Automobilism) a luat decizia de a-l penaliza pe Max. Mai concret, multiplul campion mondial din Formula 1 va fi nevoit să desfășoare o „activitate de interes public”.

Verstappen se va deplasa în Kigali, capitala Rwandei, pentru ceremonia de decernare a premiilor FIA de săptămâna viitoare.

Conform FIA, Max va desfășura unele activități în timp ce se va afla în Kigali, cum ar fi întâlnirea cu tineri piloți ca parte a programului de dezvoltare la nivel de bază organizat de Rwanda Automobile Club (RAC).

Tot înjurăturile au stat și la baza amenzii pe care a primit-o Charles Leclerc, pilot al celor de la Scuderia Ferrari.

Incidentul a avut loc tot pe durata Marelui Premiu din Singapore, iar monegascul va fi nevoit să plătească o amendă de 10.000 de euro.

Max Verstappen will serve his scheduled community service punishment for swearing in a press conference next week in Rwanda while attending the FIA’s end of year awards gala. https://t.co/s6Upb1jhOt

— F1i (@F1icom) December 9, 2024