G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ilie Bolojan a vizitat Academia Hagi / Premierul a fost prezent și…

Ilie Bolojan Gheorghe Hagi
Sursa foto: Facebook Gheorghe Hagi

Ilie Bolojan a vizitat Academia Hagi / Premierul a fost prezent și la Ziua Marinei

Sportz15 Aug 0 comentarii

Premierul Ilie Bolojan a vizitat, vineri, baza sportivă a Farului și a Academiei Hagi de la Constanța, a transmis Gheorghe Hagi, într-o postare pe Facebook.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Premierul a participat în aceeași zi la evenimentele organizate de Ziua Marinei, pe faleza Cazinoului din Constanța, acolo unde președintele României Nicușor Dan a lipsit.

Gheorghe Hagi nu mai este antrenorul Farului, din această vară. Acesta a transmis în iunie că va continua proiectele clubului, alături de Consiliul de Administrație. Postul de antrenor a fost preluat de Ianis Zicu, scrie Info Sud-Est.

Gheorghe Hagi a preluat Farul în anul 2021, atunci când Viitorul Constanța a fuzionat cu Farul, iar doi ani mai târziu a luat titlul de campioană. Până atunci câștigase titlul, Cupa României și Supercupa, cu Viitorul Constanța. Hagi a început proiectul la Constanța, cu Viitorul, în anul 2009.

În vara anului trecut, Hagi a fost primul ofertat de Federația Română de Fotbal (FRF) pentru a antrena echipa națională, însă a refuzat pentru a continua proiectul de la Constanța.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.