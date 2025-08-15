Ilie Bolojan a vizitat Academia Hagi / Premierul a fost prezent și la Ziua Marinei

Premierul Ilie Bolojan a vizitat, vineri, baza sportivă a Farului și a Academiei Hagi de la Constanța, a transmis Gheorghe Hagi, într-o postare pe Facebook.

Premierul a participat în aceeași zi la evenimentele organizate de Ziua Marinei, pe faleza Cazinoului din Constanța, acolo unde președintele României Nicușor Dan a lipsit.

Gheorghe Hagi nu mai este antrenorul Farului, din această vară. Acesta a transmis în iunie că va continua proiectele clubului, alături de Consiliul de Administrație. Postul de antrenor a fost preluat de Ianis Zicu, scrie Info Sud-Est.

Gheorghe Hagi a preluat Farul în anul 2021, atunci când Viitorul Constanța a fuzionat cu Farul, iar doi ani mai târziu a luat titlul de campioană. Până atunci câștigase titlul, Cupa României și Supercupa, cu Viitorul Constanța. Hagi a început proiectul la Constanța, cu Viitorul, în anul 2009.

În vara anului trecut, Hagi a fost primul ofertat de Federația Română de Fotbal (FRF) pentru a antrena echipa națională, însă a refuzat pentru a continua proiectul de la Constanța.