McLaren este campioana mondială la constructori / Lando Norris a câștigat Marele Premiu al Abu Dhabi, ultimul din 2024

McLaren a câștigat titlul mondial la constructori în fața echipei Ferrari Scuderia, în ultimul Mare Premiu al anului, desfășurat la Abu Dhabi. Lando Norris a triumfat în cursa finală de duminică, fiind urmat de piloții Ferrari.

Norris, plecat din pole position, n-a avut nicio emoție pe parcursul celor 58 de tururi și a terminat cursa fără să cedeze nici măcar odată poziția de lider, reușind să fie protagonist în câștigarea celui de al 9-lea titlu din istoria McLaren.

McLaren devine astfel cea mai bună echipă din Formula 1 în 2024, după 26 de ani de așteptare. De asemenea, Lando Norris și-a trecut în cont cea de-a patra victorie a sezonului.

McLAREN CLINCH THEIR FIRST CONSTRUCTORS’ CHAMPIONSHIP OF THE 21ST CENTURY! 🏆

What an achievement, what a season! 🧡#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/e9Yyd6pcXo

— Formula 1 (@F1) December 8, 2024