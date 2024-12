Tinerii piloți de urmărit în sezonul 2025 al Formulei 1

Grila de start va suferi unele modificări pentru sezonul 2025 al Formulei 1, mai multe echipe mergând pe mâna tinereții în locul experienței. Plecarea lui Lewis Hamilton la Ferrari i-a făcut loc la Mercedes unui pilot de doar 18 ani: Andrea Kimi Antonelli.

Sezonul 2024 a luat sfârșit duminică, iar marii câștigători au fost Max Verstappen (piloți) și McLaren (constructori).

Noua stagiune va aduce în lumina reflectoarelor mai mulți piloți tineri, extrem de talentați și dornici de a se face cunoscuți în Formula 1.

Lewis Hamilton este deja istorie pentru Mercedes: după 12 sezoane și 6 titluri mondiale la piloți, britanicul a ales să concureze din 2025 pentru Scuderia Ferrari.

Locul lăsat vacant de Lewis va fi ocupat de un pilot în vârstă de 18 ani: Andreea Kimi Antonelli.

În acest an, Antonelli a debutat în Formula 2, alături de echipa Prema. A obținut două victorii și a încheiat sezonul pe locul șase. Este membru al „Mercedes Junior Team” începând din 2019, iar debutul în Formula 1 a avut loc în antrenamentele contând pentru Marele Premiu al Italiei din acest an.

Îl va avea coechipier la Mercedes pe George Russell.

Kimi Antonelli WINS the overtake of the year at Prize Giving Ceremony. 👏

He’s so talented. A brilliant move from our golden boy!

— Kimi Antonelli Updates 🇮🇹 (@AndreaKimiNews) December 8, 2024