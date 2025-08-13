PROIECT Calendar Evaluarea Națională la clasa a VIII-a 2026: probele încep pe 22 iunie. Rezultatele inițiale apar pe 2 iulie
Proiectul de calendar pentru Evaluarea Națională de la finalul clasei a VIII-a (EN VIII) 2026 a fost publicat de Ministerul Educației marți, 12 august, în consultare publică. Zilele pentru susținerea probelor și de afișare a rezultatelor sunt similare celor de la EN VIII 2025.
Potrivit documentului, înscrierea elevilor la examen va avea loc între 8 și 12 iunie 2026, iar cursurile pentru clasa a VIII-a se vor încheia pe 12 iunie 2026.
Calendarul probelor scrise EN VIII 2026
- 22 iunie 2026 – Limba și literatura română
- 24 iunie 2026 – Matematica
- 26 iunie 2026 – Limba și literatura maternă
Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 2 iulie 2026 (până la ora 12:00), în aceeași zi fiind programată și depunerea contestațiilor. Acestea vor fi soluționate între 5 și 8 iulie 2026, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 9 iulie 2026.
