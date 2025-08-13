G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

PROIECT Calendar Evaluarea Națională la clasa a VIII-a 2026: probele încep pe…

Foto: Pexels.com

PROIECT Calendar Evaluarea Națională la clasa a VIII-a 2026: probele încep pe 22 iunie. Rezultatele inițiale apar pe 2 iulie

Articole13 Aug 0 comentarii

Proiectul de calendar pentru Evaluarea Națională de la finalul clasei a VIII-a (EN VIII) 2026 a fost publicat de Ministerul Educației marți, 12 august, în consultare publică. Zilele pentru susținerea probelor și de afișare a rezultatelor sunt similare celor de la EN VIII 2025.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Potrivit documentului, înscrierea elevilor la examen va avea loc între 8 și 12 iunie 2026, iar cursurile pentru clasa a VIII-a se vor încheia pe 12 iunie 2026.

Calendarul probelor scrise EN VIII 2026

  • 22 iunie 2026 – Limba și literatura română
  • 24 iunie 2026 – Matematica
  • 26 iunie 2026 – Limba și literatura maternă

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 2 iulie 2026 (până la ora 12:00), în aceeași zi fiind programată și depunerea contestațiilor. Acestea vor fi soluționate între 5 și 8 iulie 2026, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 9 iulie 2026.

Citește articolul integral pe Edupedu.ro.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Elisabeta Lipă și mai mulţi parlamentari din alte partide propun să fie permisă vânzarea băuturilor slab alcoolizate pe stadioane la meciurile de fotbal și alte evenimente sportive

Articole, Sportz17 Iul 2025 • 1.856 vizualizări
3 comentarii

Proiect care prevede organizarea, funcţionarea şi administrarea Catalogului Naţional al Serviciilor Publice, depus la Senat

Articole11 Iul 2025
0 comentarii

Rezultate finale Evaluarea Națională 2025 au fost publicate. Vezi notele după contestații, pentru fiecare județ – LISTĂ

Articole10 Iul 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.