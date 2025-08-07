Procurorii cer arestarea preventivă a unui tânăr de 19 ani din judeţul Bistriţa-Năsăud, elev al unei şcoli de Poliţie, care a condus băut şi a provocat un accident în urma căruia un elev de liceu a murit

Un tânăr de 19 ani din judeţul Bistriţa-Năsăud, elev al unei şcoli de Poliţie, a fost reţinut, fiind formulată propunere de arestare preventivă, după ce a condus autoturism în timp ce era băut, provocând un accident în urma căruia un elev de liceu a murit, transmite News.ro.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Năsăud au anunţat, joi, că un tânăr de 19 de ani a fost prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Năsăud cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile pentru ucidere din culpă şi conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului, fapte săvârşite în concurs. Anterior, el a fost reţinut de organele de cercetare penală din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud – Serviciul Rutier, pentru 24 de ore.

”În fapt, s-a reţinut că la data de 21.07.2025, în jurul orei 04.30, un bărbat în vârstă de 19 ani, elev al unei şcoli de poliţie şi aflat în timpul liber la acel moment, a condus un autoturism în care se mai aflau în calitate de pasageri un bărbat de 18 ani pe scaunul din dreapta faţă şi respectiv un bărbat de 20 ani pe bancheta din spate, într-o localitate din judeţul Bistriţa-Năsăud, iar la intrarea pe un podeţ din beton, pe fondul neadaptării vitezei la condiţiile de drum şi al consumului de alcool, a acroşat cu partea dreaptă a autoturismului capătul din dreapta al podeţului, iar apoi autoturismul şi-a continuat deplasarea, a părăsit partea carosabilă spre stânga şi s-a răsturnat în afara carosabilului, într-un mal de pământ”, a arătat Parchetul.

În urma accidentului, tânărul de 18 ani, elev de liceu, care se afla în dreapta şoferului, a murit, iar pasagerul din spate şi şoferul au fost răniţi.

”Conform buletinului de analiză toxicologică emis în cauză de SJML Bistriţa-Năsăud, inculpatul avea la ora recoltării mostrelor biologice o îmbibaţie alcoolică de 1,24 g%o alcool pur în sânge (proba 1-ora 06:40) şi 0,98 g%o alcool pur în sânge (proba 2-ora 07:40).

Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Năsăud, în vederea probării faptelor.