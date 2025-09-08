Procurori: Atacul extremiștilor de dreapta asupra unei trupe rock a fost investigat cu celeritate / Precizările vin după o dezvăluire G4Media.ro

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 susține, într-un comunicat emis luni, că a acționat cu celeritate în ce privește ancheta privind atacul extremiștilor de dreapta asupra unei trupe rock și că toate etapele procedurale au fost comunicate public, în conformitate cu Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass-media, transmite Mediafax.

Procurorii precizează că au informat opinia publică și mass-media atât în momentul desfășurării activităților de urmărire penală, cât și la finalizarea dosarului și sesizarea instanței.

Parchetul subliniază că acuzațiile formulate împotriva inculpaților au vizat inclusiv aspectele ideologice ale atacului.

Cei trei au fost trimiși în judecată sub incidența articolului 77 lit. h) din Codul penal, care prevede circumstanțe agravante pentru infracțiuni comise pe motive legate de rasă, naționalitate, etnie, religie, gen, orientare sexuală, opinie politică sau alte criterii similare.

Precizările vin după ce G4Media.ro a dezvăluit sâmbătă că un incident foarte grav petrecut în București în luna martie a acestui an: trei extremiști de dreapta au atacat cu pumnii și un ciocan membrii unei formații de rock acuzați că sunt ”de stânga”, intenționând, în plus, să dea foc imobilului în care aceștia își repetau piesele.

G4Media.ro a descoperit detaliile acestei agresiuni după consultarea unor acorduri de recunoaștere a vinovăției semnate de doi dintre cei trei inculpați, acorduri admise, luna trecută, de completuri de judecată de la Judecătoria Sectorului 4.

G4Media.ro a mai notat că, în mod ciudat, anchetatorii nu au făcut nici o declarație publică și nu au transmis nici un comunicat la momentul la care s-au petrecut faptele în condițiile în care, în final, unul dintre agresori, despre care victimele și martori au susținut că ar avea simpatii naziste, a fost arestat preventiv. De asemenea, nici unul dintre inculpați nu a fost pus sub acuzare pentru latura ideologică-extremistă a incidentului, deși atât persoanele vătămate, martori și postări pe rețelele sociale ale unuia dintre agresori sugerau indicii puternice în acest sens.

EXCLUSIV. Caz bizar. Trei extremiști de dreapta au atacat cu ciocanul membrii unei formații de rock alternativ pentru că erau de stânga și aveau ”idei progresiste/pacifiste”. Doi agresori și-au recunoscut fapele și au fost condamnați