Procurori: Atacul extremiștilor de dreapta asupra unei trupe rock a fost investigat cu celeritate / Precizările vin după o dezvăluire G4Media.ro
Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 susține, într-un comunicat emis luni, că a acționat cu celeritate în ce privește ancheta privind atacul extremiștilor de dreapta asupra unei trupe rock și că toate etapele procedurale au fost comunicate public, în conformitate cu Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass-media, transmite Mediafax.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Procurorii precizează că au informat opinia publică și mass-media atât în momentul desfășurării activităților de urmărire penală, cât și la finalizarea dosarului și sesizarea instanței.
Parchetul subliniază că acuzațiile formulate împotriva inculpaților au vizat inclusiv aspectele ideologice ale atacului.
Cei trei au fost trimiși în judecată sub incidența articolului 77 lit. h) din Codul penal, care prevede circumstanțe agravante pentru infracțiuni comise pe motive legate de rasă, naționalitate, etnie, religie, gen, orientare sexuală, opinie politică sau alte criterii similare.
Context
Precizările vin după ce G4Media.ro a dezvăluit sâmbătă că un incident foarte grav petrecut în București în luna martie a acestui an: trei extremiști de dreapta au atacat cu pumnii și un ciocan membrii unei formații de rock acuzați că sunt ”de stânga”, intenționând, în plus, să dea foc imobilului în care aceștia își repetau piesele.
G4Media.ro a descoperit detaliile acestei agresiuni după consultarea unor acorduri de recunoaștere a vinovăției semnate de doi dintre cei trei inculpați, acorduri admise, luna trecută, de completuri de judecată de la Judecătoria Sectorului 4.
G4Media.ro a mai notat că, în mod ciudat, anchetatorii nu au făcut nici o declarație publică și nu au transmis nici un comunicat la momentul la care s-au petrecut faptele în condițiile în care, în final, unul dintre agresori, despre care victimele și martori au susținut că ar avea simpatii naziste, a fost arestat preventiv. De asemenea, nici unul dintre inculpați nu a fost pus sub acuzare pentru latura ideologică-extremistă a incidentului, deși atât persoanele vătămate, martori și postări pe rețelele sociale ale unuia dintre agresori sugerau indicii puternice în acest sens.
Citește integral
EXCLUSIV. Caz bizar. Trei extremiști de dreapta au atacat cu ciocanul membrii unei formații de rock alternativ pentru că erau de stânga și aveau ”idei progresiste/pacifiste”. Doi agresori și-au recunoscut fapele și au fost condamnați
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
BREAKING Proteste în justiție față de măsurile de reformă: Curtea de Apel București și mai multe curți de apel din țară suspendă de miercuri ședințele de judecată, cu excepția celor care privesc măsurile preventive / Unele parchete suspendă activitățile de urmărire și supraveghere penală
Ministrul Mediului: Avem nevoie de procurori specializaţi pe dosare de mediu / „Noi avem procente aiuritoare de peste 90 la sută de clasări sau de prescrieri”
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.