BREAKING Proteste în justiție față de măsurile de reformă: Curțile de Apel din București și mai multe orașe suspendă de miercuri ședințele de judecată, cu excepția celor care privesc măsurile preventive / Parchetul de pe lângă Tribunalul București suspendă activitățile de urmărire și supraveghere penală

Adunările Generale ale judecătorilor de la Curțile de Apel București, Galați, Alba Iulia, Oradea, Constanța și Iași au decis marți, 26 august, să suspende toate ședințele de judecată, cu excepția măsurilor care sunt de competența judecătorului de drepturi și libertăți și a măsurilor privative de libertate.

UPDATE Ora 14.37: Magistraţii Curţii de Apel Iaşi au decis ca, începând de miercuri, să întrerupă activitatea pe termen nelimitat, ei solicitând puterii executive şi puterii legislative „să înceteze campania agresivă împotriva autorităţii judecătoreşti”, transmite Agerpres.

Decizia a fost luată în şedinţa de marţi a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Iaşi, ca urmare a convocării Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.

„Începând cu data de 27.08.2025 şi până la retragerea proiectului de lege, suspendă soluţionarea cauzelor, cu excepţia celor în care se exercită funcţia de dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, în faza de urmărire penală, a cauzelor având ca obiect dispoziţia asupra măsurilor preventive privative de libertate (în faza de cameră preliminară şi în faza de judecată)”, se menţionează într-un comunicat de presă postat pe site-ul instituţiei.

Potrivit documentului, magistraţii solicită retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor.

„Solicită ferm reprezentanţilor puterii executive şi puterii legislative să înceteze campania agresivă împotriva autorităţii judecătoreşti, care afectează grav statul de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiţie independentă”, menţionează sursa citată.

Totodată, judecătorii anunţă că îşi vor îndeplini atribuţiile administrative, cele privind motivarea hotărârilor, efectuarea procedurilor de verificare şi regularizare a cererilor, studiul individual şi formarea profesională continuă, precum şi alte atribuţii legale şi regulamentare, cu excepţia judecării cauzelor, în afara cazurilor menţionate anterior.

UPDATE Ora 14.10: Și judecătorii Curții de Apel Constanța au luat aceeași decizie, potrivit unui comunicat de presă. Ei reclamă, de asemenea, „campania agresivă împotriva puterii judecătorești” și solicită „ferm” retragerea proiectului de lege privind pensiile magistraților.

UPDATE Ora 14.07: Judecătorii Curţii de Apel Oradea vor protesta, începând de miercuri, prin suspendarea soluţionării cauzelor, nemulţumiţi de reforma pensiilor magistraţilor, ei reclamând „atmosfera de ură publică generată de acţiunile iresponsabile ale factorului politic”, transmite Agerpres.

Judecătorii Curţii de Apel Oradea s-au reunit, marţi, în cadrul adunării generale, unde au luat în discuţie exprimarea unui punct de vedere referitor la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.

„Reţinând că prin ignorarea argumentelor reprezentanţilor sistemului judiciar şi prin punerea constantă în discuţie a statutului judecătorilor, în atmosfera de ură publică generată de acţiunile iresponsabile ale factorului politic se creează un risc major de demoralizare a judecătorilor aflaţi în funcţie şi este afectată grav atractivitatea magistraturii în rândul tinerilor, cu efecte negative asupra stabilităţii resursei umane şi profesionalismului în sistemul judiciar”, s-a hotărât în unanimitate să se solicite retragerea „de urgenţă” a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor.

Conform unui comunicat de presă transmis de Curtea de Apel Oradea, s-a mai decis „solicitarea fermă adresată reprezentanţilor puterii executive şi legislative de a înceta campania agresivă împotriva autorităţii judecătoreşti, care afectează grav statul de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiţie independentă”.

Judecătorii anunţă că, începând de miercuri şi până la retragerea proiectului de lege, vor suspenda soluţionarea cauzelor, cu excepţia celor în care se exercită funcţia de dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, în faza de urmărire penală, a cauzelor având ca obiect dispoziţia asupra măsurilor preventive privative de libertate (în faza de cameră preliminară şi în faza de judecată), luare măsură declarare indezirabil, custodia publică (prelungire şi plângere), suspendarea executării actelor administrative.

„Judecătorii îşi vor îndeplini atribuţiile administrative, cele privind motivarea hotărârilor, efectuarea procedurilor de verificare şi regularizare a cererilor, studiul individual şi formarea profesională continuă, precum şi alte atribuţii legale şi regulamentare (cu excepţia judecării cauzelor, în afara cazurilor menţionate în art. 3)”, se arată în încheierea comunicatului de presă.

Lista cauzelor ce vor fi soluţionate în acest interval de timp urmează să fie afişată pe site-ul Curţii de Apel Oradea.

UPDATE Ora 13.35: Curtea de Apel Galați și Curtea de Apel Alba Iulia s-au alăturat protestelor declanșate de Curtea de Apel București.

„Astăzi, 26.08.2025, s-a desfăşurat Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Alba Iulia, în scopul exprimării unui punct de vedere referitor la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi la măsurile necesare în vederea protejării statutului magistraţilor şi a independenţei justiţiei.

Adunarea generală a judecătorilor a hotărât următoarele:

”Art.1 Solicită ferm retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor.

Art.2 Solicită ferm reprezentanţilor puterii executive şi ai puterii legislative să înceteze campania agresivă împotriva autorităţii judecătoreşti, care afectează grav statul de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiţie independentă.

Art.3 Începând cu data de 27.08.2025 şi până la retragerea proiectului de lege, suspendă soluţionarea cauzelor, cu excepţia celor în care se exercită funcţia de dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, în faza de urmărire penală (art. 3 alin. 1 lit. b Cod proc. pen.), a cauzelor având ca obiect dispoziţia asupra măsurilor preventive privative de libertate (în faza de cameră preliminară şi în faza de judecată), luare măsură declarare indezirabil, custodia publică (prelungire şi plângere), suspendarea executării actelor administrative.

Art.4 Judecătorii îşi vor îndeplini atribuţiile administrative, cele privind motivarea hotărârilor, efectuarea procedurilor de verificare şi regularizare a cererilor, studiul individual şi formarea profesională continuă, precum şi alte atribuţii legale şi regulamentare (cu excepţia judecării cauzelor, în afara cazurilor menţionate în art. 3). ”

La adoptarea hotărârii, judecătorii Curții de Apel Alba Iulia au avut în vedere că ”acţiunile agresive susţinute şi lipsite de fundament ale decidenților politici, la care asistăm, probează o nevoie fără precedent a acestora de aservire, prin disoluţie, a puterii judecătoreşti.

Este în mod ferm necesar ca, în exercitarea prerogativelor constituţionale de putere în stat, să atragem atenţia asupra riscului iminent de distrugere a statului de drept. Demersul nostru are ca premisă respectul faţă de cetăţeni şi solidaritatea cu aceştia, pentru ca dreptul de acces la justiţie să nu devină o iluzie.”

Motivele complete pe care s-a fundamentat Hotărârea Adunării Generale a judecătorilor Curții de Apel Alba Iulia din 26.08.2025 sunt cuprinse în extrasul la Hotărâre publicat pe Portalul Curții de Apel Alba Iulia (link: Extras Hotararea AG nr. 2 din 2025 CA Alba Iulia.docx )”, se arată în comunicatul Curții de Apel Alba Iulia.

Știrea Inițială

Excepție fac și cauzele care au ca obiect custodii, indezirabili si suspendarea actului administrativ conform articolului 14 din legea contenciosului administrativ.

De menționat este că măsura suspendării va viza doar activitatea de judecată, nu și celelalte activități administrative, precum procedura prealabilă.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București și-au suspendat activitatea pe durată nedeterminată

Pe 26 august s-a întrunit Adunarea Generală a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, aceasta fiind convocată de Consiliul Superior al Magistraturii, în vederea exprimării unui punct de vedere referitor la proiectul de act normativ privind modificarea pensiilor de serviciu și la măsurile necesare în vederea protejării statutului magistraților și a independenței justiției.

Cu această ocazie, s-a hotărât în unanimitate adoptarea și transmiterea următorului punct de vedere cu privire la propunerea de modificare legislativă:

Proiectul de lege nu rezolvă niciuna dintre inechitățile sociale la care actorii politici fac referire în discursul public. Proiectul de lege este în contradicție vădită cu obiectivele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și prin Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022 – 2025.

III. Proiectul de lege este expresia instabilității legislative și a lipsei de predictibilitate.

Proiectul de lege este elaborat în lipsa unei fundamentări reale și a unor studii de impact. Din proiectul de lege lipsește o etapizare reală și măsuri tranzitorii adecvate.

Instabilitatea legislativă și măsurile propuse nu sunt, nici pe departe, apte să conducă la rămânerea în sistem a magistraților.

VII. În acord cu dispozițiile obligatorii ale Curții de Justiţie a U.E., s-a apreciat că pensia magistratului nu trebuie să fie contributivă, ci trebuie sa aibă un cuantum cât mai apropiat de ultimul salariu în plată al magistratului (CJUE, Cauza C-762/23, din 5 iunie 2025).

Adunarea Generală a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii să avizeze negativ proiectul de act normativ privind modificarea statutului magistraților.

„În lumina reformei recente prin Legea nr. 282/2023 — care a introdus plafonarea pensiilor, clarificarea bazei de calcul și calendarul de creștere a vârstei de pensionare — nu se impune nicio nouă intervenție legislativă în acest moment, înainte de a evalua riguros impactul măsurilor deja adoptate”, susțin procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

De asemenea, având în vedere cele arătate anterior, faptul că proiectul de lege propus nu rezolvă inechitățile sociale, ci reprezintă o presiune suplimentară și nenecesară asupra sistemului de justiție și o diversiune menită să distragă atenția opiniei publice de la celelalte măsuri fiscal – bugetare adoptate în cursul acestui an, s-a hotărât adoptarea unei forme de protest față de modificările legislative propuse prin proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, transmis Consiliului Superior al Magistraturii la data de 20 august 2025 de către Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, prin:

1.Suspendarea activității de urmărire penală a procurorilor, cu excepția activităților necesare în dosarele de urmărire penală în care s-au dispus sau se preconizează dispunerea măsurilor preventive privative de libertate;

2.Suspendarea activității de supraveghere a urmăririi penale de către procuror în dosarele penale, cu excepția celor în care s-au dispus sau se preconizează dispunerea măsurilor preventive privative de libertate;

3.Suspendarea activității de primire a dosarelor penale în care organele de cercetare penală formulează propuneri de terminare a urmăririi penale, respectiv de luare a unor măsuri procesuale.

4.Suspendarea activității procurorilor din cadrul secțiilor judiciare referitoare la participarea la judecarea cauzelor și formularea concluziilor, cu excepția concluziilor privind măsurile preventive și concluziilor în dosarele civile având ca obiect emiterea ordinelor de protecție.

5.Suspendarea activității de soluționare a plângerilor formulate împotriva soluțiilor de netrimitere în judecată.

6.Suspendarea activității de soluționare a cererilor formulate de părți sau de alte instituții.

7.Suspendarea oricăror alte activități conexe activității de urmărire penală (inclusiv a soluționării cererilor de prelungire a dreptului de circulație).

8.Suspendarea activității cu publicul și de primire în audiență.

Forma de protest detaliată anterior a fost adoptată începând de azi, 26.08.2025 și va fi menținută pe durată nedeterminată, până la retragerea propunerii legislative de către inițiatorii acesteia.