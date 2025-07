Primul muzeu imersiv din România, MINA Pop-Up, ajunge la Galaţi din 5 iulie

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Primul muzeu imersiv din România, MINA Pop-Up, duce la Galaţi, începând cu 5 iulie, conceptul inovator care combină arta cu tehnologia, informează, marţi, organizatorii.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Din 5 iulie, capodoperele unuia dintre cei mai iubiţi artişti din lume prind viaţă într-un spectacol digital impresionant, proiectat la scară arhitecturală.’Van Gogh: The Immersive Show’ deschide seria celor trei producţii prezentate în premieră locală de MINA – Museum of Immersive New Art, primul muzeu imersiv din România, cunoscut pentru spectacolele care combină arta cu tehnologia. MINA Pop-Up Galaţi este un proiect co-finanţat de Primăria Municipiului Galaţi şi găzduit de Shopping City Galaţi. Spaţiul temporar include un cort de 450 mp cu proiecţii 360°, instalat în parcarea centrului comercial (…) şi va fi deschis publicului între 5 iulie şi 2 noiembrie 2025”, se arată într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, cel mai aşteptat este „Van Gogh: The Immersive Show”, o experienţă vizuală şi emoţională care transformă pictura în mişcare. Publicul va putea explora, în paralel, „Lumea Subacvatică – O călătorie imersivă a apei”, un spectacol educativ pentru întreaga familie, dar şi „Constelaţii Interioare”, o expoziţie animată imaginată de artistul Alexandru Nimurad, transmite Agerpres.

În mai puţin de doi ani, spaţiile MINA au fost vizitate de peste 600.000 de persoane, devenind un reper în zona de artă şi tehnologie din România. În 2024, MINA a primit premiul Red Dot Design Award pentru identitatea sa vizuală.

Programul de vizitare este de luni până vineri între orele 12:00 şi 21:00, iar sâmbătă şi duminică între 10:00 şi 21:00. Accesul se face cu cel puţin o oră înainte de închidere.

„Preţul unui bilet este de 45 lei pentru adulţi şi 35 lei pentru copii. Se acordă o reducere de 20% la achiziţionarea biletelor cu cardul George.BCR, atât online, cât şi la faţa locului. MINA Pop-Up oferă o oportunitate unică pentru elevi de a învăţa într-un mod diferit, interactiv şi memorabil. Grupurile şcolare formate din minimum 20 de copii pot beneficia de oferte personalizate şi programări dedicate”, precizează organizatorii.

MINA – Museum of Immersive New Art este primul muzeu imersiv din România, un concept inovator care aduce împreună arta şi tehnologia. Cu locaţii permanente în Bucureşti şi Cluj şi o ediţie Pop-Up itinerantă, MINA promovează educaţia vizuală şi exprimarea artistică prin mijloace multimedia şi interactive. Fiecare spectacol este o experienţă unică, care deschide noi frontiere în educaţie, artă şi tehnologie, adresându-se publicului de toate vârstele.