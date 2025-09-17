Primarul Ploieștiului se căsătorește / E al treilea primar consecutiv al municipiului care se însoară în timpul mandatului

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, se căsătorește în acest weekend, anunță Observatorul Prahovean. El este al treilea edil consecutiv al Municipiului care se însoară în timpul mandatului. Înaintea lui au mai făcut acest gest Adrian Dobre și Andrei Volosevici, potrivit presei locale.

Mihai Polițeanu și-a anunțat apropiații că sâmbătă, 20 septembrie, se căsătorește cu Elena Ghioc. Ceremonia religioasă va avea loc la o biserică din Ploiești. Petrecerea de nuntă va avea loc la un local din județ.

Viitoarea doamnă Polițeanu este absolventă de filosofie și președintele Asociației Ploiești pentru oameni.

Potrivit descrierii de pe site-ul ONG-ului, Elena Ghioc are o experiență de 15 ani în domeniile marketing și servicii clienți, din domeniul privat. De asemenea, este voluntar de peste 10 ani în diverse grupuri și asociații dedicate participării cetățenilor la viața comunității.

A fost unul dintre fondatorii ONG-ului, Inițiativa România, și președintele acesteia, o organizație care a acționat la nivel national în domeniul transparenței, bunei guvernări, participării civice, îmbunătățirea legilor electorale, anticorupție.