Primarul municipiului Reghin, trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu / Și fostul edil al orașului a fost trimis în judecată în 2023

Primarul municipiului Reghin, Mark Endre Dezso, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie într-un dosar în care este acuzat că ar fi semnat şi aprobat ilegal încheierea unui contract de asistenţă juridică între primărie şi un avocat.

Potrivit unui comunicat al DNA transmis, marţi, Agerpres, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Târgu Mureş au dispus trimiterea în judecată a lui Mark Endre Dezso, la data faptelor primar al municipiului Reghin, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru altul, transmite Agerpres.

În acelaşi dosar, în faţa judecătorilor va ajunge şi Hajdal-Ioana Zidar (fostă Tinca), la data faptei inspector în cadrul Serviciului contabilitate, buget, casierie din aparatul de specialitate al Primăriei Municipiului Reghin, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru altul.

Procurorii anticorupţie notează în rechizitoriu că, în perioada 1 martie – 20 mai 2021, în calitate de primar şi ordonator principal de credite al municipiului Reghin, Mark Endre Dezso ar fi semnat şi aprobat, în mod nelegal, un contract de asistenţă juridică în valoare de 6.000 lei, încheiat între primărie şi un avocat, în vederea reprezentării primăriei într-un dosar de contencios administrativ, iar ulterior, cu sprijinul inculpatei Hajnal-Ioana Zidar, ar fi dispus plata aferentă acelui contract.

Rechizitoriul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Mureş cu propunerea de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

În anul 2023, procurorii DNA din Târgu Mureș au dispus trimiterea în judecată a fostului primar din Reghin, Maria Precup, alături de mai mulți funcționari din primărie. Aceștia sunt acuzați de procurori că ar fi cumpărat la suprapreț, în anul 2020, dezinfectanți neautorizați la comercializare în România.