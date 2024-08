Primarul din Sfântu Gheorghe acuză instituțiile statului, după ce lucrările la internatul unui colegiu din oraș nu sunt finalizate după 4 ani: ”Eu chiar am crezut că aici lucrurile nu merg pentru că Bruxelles-ul pune niște condiții” / ”Instituții ale statului blochează investiții ale statului în această țară”

Antal Árpád, primarul municipiului Sfântu Gheorghe acuză legile și instituțiile statului după ce lucrările de modernizare a internatului Colegiului Național „Mihai Viteazul” (CNMV) se află la mâna instanțelor de judecată, iar procesele s-ar putea întinde pe ani întregi, relatează We Radio Sfântu Gheorghe.

În ceea ce privește motivele pentru care s-a ajuns la această situație, edilul a explicat că unul dintre acestea este faptul că Legea achizițiilor publice nu permite, în prezent, eliminarea firmelor neserioase din sistem.

„Dacă ne uităm la cauze, tot la Legea achizițiilor publice ajungem. Nu poți să pui niște condiții care să scoată firmele neserioase, nu poți după licitație să pui o observație că această firmă e neserioasă, ca măcar să protejezi celelalte autorități din țara asta, să nu lucreze cu firma respectivă.

În Ungaria, de exemplu, ai făcut un contract, firma nu ți-a făcut, pui acolo o observație cu care, practic, o scoți din sistemul de achiziții publice și nu mai poate să participe. Și atunci, evident că fiecare firmă vrea să își facă treaba”, spune primarul.

Potrivit edilului, multe dintre investițiile realizate la nivel național merg prost pentru că alte instituții ale statului „pun bețe în roate”, îngreunând inutil procedurile și punând o povară financiară suplimentară pe investitor.

„Până nu am început să merg pe la Bruxelles și să am contacte cu câțiva oameni care iau decizii, eu chiar am crezut că aici lucrurile nu merg pentru că Bruxelles-ul pune niște condiții, dar Bruxelles nu ne pune niște condiții la achiziții publice, la niște instituții ale noastre care ne blochează investițiile. Anumite instituții din această țară nu aplică la fel legea în fiecare județ, și pot să vorbesc și despre ISU, și despre Cultură. Instituții ale statului, per general, blochează investiții ale statului în această țară. Deci investițiile statului în această țară merg prost pentru că alte instituții ale statului pun bețe în roate, pornind de la niște solicitări de săpături arheologice dacă vrei să duci curentul electric din punctul A în punctul B. A venit la mine cineva care a făcut o investiție în Sfântu Gheorghe și mi-a spus că l-au costat de două ori mai mult lucrările de arheologie decât investiția în sine. Într-o țară normală, aceste costuri sunt suportate de stat, nu de omul care face ceva. Nu mi se pare normal ca un cetățean care vrea să construiască o casă să cheltuie bani pentru niște săpături arheologice, în condițiile în care nu e treaba lui. La fel e și în cazul ISU, care îți dă o autorizație pentru a construi ceva, ți-o dă cum ți-o dă, te blochează jumătate de an, îți face recepția, spune că ai făcut așa cum te-a autorizat dar după aceea nu îți dă autorizația de funcționare. Cum e posibil așa ceva?”, a mai spus primarul.