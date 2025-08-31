Primăria Capitalei a aprobat un protest al organizației extremiste Noua Dreaptă împotriva imigranților, la o săptămână după ce un livrator străin a fost bătut pe stradă

Organizația extremistă Noua Dreaptă afirmă că a obținut aprobarea Primăriei București pentru organizarea unui protest împotriva imigranților, la câteva zile după ce un tânăr din Nepal a fost luat la bătaie pe stradă, în Capitală.

“Marți, 2 septembrie 2025, vă invităm să manifestăm de la ora 11:00 în fața Primăriei Municipiului București, prin care noi, bucureștenii, să ne exprimăm împotrivirea față de anunțata intenție a Primăriei de a inunda orașul nostru iubit, în prezent unul dintre cele mai sigure și liniștite metropole din Europa, cu imigranți de orgine afro-asiatică! Atenție dragi bucureșteni, acum nu mai e vorba de “bicicliștii” Glovo sau alți muncitori din Pakistan, India, Nepal, Sri-Lanka, care oricum, din punct de vedere al Constituției României, se află în mod ILEGAL pe teritoriul țării, ci este vorba ca în București să fie aduși, împotriva voinței sau fără acordul populației, imigranți cu statut incert dar în mod sigur provenind din populații ne-europene, de rasă exclusiv non-albă!

Manifestarea este autorizată de Primăria Generală a Capitalei și așteptăm participanții la ora 11:00 în fața aceleiași Primării, din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București”, se arată într-un mesaj publicat pe site-ul organizației.

Protestul vizează “Strategia de incluziune a migranților în municipiul București”, lansată în dezbatere publică în luna iunie 2025 de Primăria Capitalei. Comunicatul partidului extremist reia o serie de teorii ale conspirației, auzind o intenție a autorităților de “schimbare a compoziției etnice a statelor europene și în principal a marilor orașe”.

Primăria Municipiului Bucureşti (PMB) a explicat, într-un comunicat remis Agerpres, că autorizarea unei adunări publice nu reprezintă asumarea sau validarea conţinutului mesajelor transmise de organizatori, ci exclusiv respectarea cadrului legal care garantează dreptul constituţional la liberă exprimare şi la întrunire.

PMB a făcut aceste precizări în legătură cu adunarea publică anunţată de Asociaţia Noua Dreaptă şi Partidul S.O.S. România, pentru data de 2 septembrie, în intervalul 11:00 – 13:00, pe trotuarul adiacent Parcului Cişmigiu, în faţa sediului Primăriei.

Reprezentanţii Primăriei afirmă că solicitanţii au depus documentaţia prevăzută de Legea privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice.

„Comisia de avizare a adunărilor publice nu a identificat motive legale de respingere a cererii. În acest sens, avizul a fost emis conform legislaţiei în vigoare. Aprobarea vizează participarea a circa 20 de persoane”, punctează PMB.

Primăria Municipiului Bucureşti reaminteşte că strategia menţionată a fost retrasă din dezbatere publică, pentru a permite analizarea tuturor recomandărilor primite din partea organizaţiilor neguvernamentale şi revenirea cu o variantă îmbunătăţită.

„Instigarea la ură, discriminare sau violenţă este sancţionată de lege, iar responsabilitatea pentru declaraţiile şi acţiunile din timpul manifestaţiei aparţine integral organizatorilor şi participanţilor”, aminteşte PMB.

Un tânăr străin, livrator de mâncare, a fost atacat pe stradă, în București, la sfârșitul lunii august. Atacatorul l-a lovit cu pumnul în față pe băiatul nepalez care era cu bicicleta și cu geanta în spate, strigându-i: „Mergi în țara ta”. Un polițist aflat în timpul liber a intervenit și l-a imobilizat pe atacator.