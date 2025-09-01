BREAKING Avizul pentru protestul organizației extremiste Noua Dreaptă a fost anulat de Primăria Capitalei

Primarul General al Municipiului București a convocat de urgență Comisia de ordine publică, iar avizul pentru protestul planificat pe 2 septembrie de către Asociația Noua Dreaptă și Partidul SOS România a fost anulat, a anunțat, luni seara, Primăria Capitalei într-un comunicat de presă.

„Inițial, documentația depusă de organizatori indica o temă legată de dezbaterea asupra Strategiei de incluziune a migranților – document care, reamintim, a fost deja retras din consultare publică. Ulterior, organizatorii au promovat în spațiul public mesaje explicit anti-imigranți, care incită la ură și discriminare”, precizează sursa citată.

Analiza comisiei a arătat că manifestarea ar încălca legislația în vigoare – O.U.G. nr. 31/2002 și Legea 60/1991 – interzicându-se expres adunările prin care se propagă idei extremiste, fasciste, rasiste sau care instigă la ură și violență.

„Nu voi permite ca Bucureștiul să fie folosit ca scenă pentru ură și dezbinare. Dreptul la protest este garantat și va fi respectat de fiecare dată, dar nimeni nu are voie să calce în picioare legea și să otrăvească societatea cu mesaje extremiste. Capitala este un oraș european, deschis și solidar – iar asta trebuie apărat cu fermitate”, a declarat primarul general interimar Stelian Bujduveanu, citat în comunicat.

Primăria Municipiului București reamintește:

• Libertatea de exprimare și dreptul la întrunire sunt fundamentale.

• Incitarea la ură și violență nu sunt și nu vor fi tolerate.

• Administrația Capitalei va acționa ferm și legal ori de câte ori sunt amenințate coeziunea socială și siguranța cetățenilor

Context: Organizația extremistă Noua Dreaptă a anunțat, duminică, că a obținut aprobarea Primăriei București pentru organizarea unui protest împotriva imigranților, la câteva zile după ce un tânăr din Bangladesh a fost luat la bătaie pe stradă, în Capitală.

“Marți, 2 septembrie 2025, vă invităm să manifestăm de la ora 11:00 în fața Primăriei Municipiului București, prin care noi, bucureștenii, să ne exprimăm împotrivirea față de anunțata intenție a Primăriei de a inunda orașul nostru iubit, în prezent unul dintre cele mai sigure și liniștite metropole din Europa, cu imigranți de orgine afro-asiatică! Atenție dragi bucureșteni, acum nu mai e vorba de “bicicliștii” Glovo sau alți muncitori din Pakistan, India, Nepal, Sri-Lanka, care oricum, din punct de vedere al Constituției României, se află în mod ILEGAL pe teritoriul țării, ci este vorba ca în București să fie aduși, împotriva voinței sau fără acordul populației, imigranți cu statut incert dar în mod sigur provenind din populații ne-europene, de rasă exclusiv non-albă!

Manifestarea este autorizată de Primăria Generală a Capitalei și așteptăm participanții la ora 11:00 în fața aceleiași Primării, din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București”, se arată într-un mesaj publicat pe site-ul organizației.

Protestul vizează “Strategia de incluziune a migranților în municipiul București”, lansată în dezbatere publică în luna iunie 2025 de Primăria Capitalei.

Duminică, Primăria Municipiului Bucureşti (PMB) a explicat, într-un comunicat remis Agerpres, că autorizarea unei adunări publice nu reprezintă asumarea sau validarea conţinutului mesajelor transmise de organizatori, ci exclusiv respectarea cadrului legal care garantează dreptul constituţional la liberă exprimare şi la întrunire.

PMB a făcut aceste precizări în legătură cu adunarea publică anunţată de Asociaţia Noua Dreaptă şi Partidul S.O.S. România, pentru data de 2 septembrie, în intervalul 11:00 – 13:00, pe trotuarul adiacent Parcului Cişmigiu, în faţa sediului Primăriei.

Reprezentanţii Primăriei afirmă că solicitanţii au depus documentaţia prevăzută de Legea privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice.

„Comisia de avizare a adunărilor publice nu a identificat motive legale de respingere a cererii. În acest sens, avizul a fost emis conform legislaţiei în vigoare. Aprobarea vizează participarea a circa 20 de persoane”, punctează PMB.

Primăria Municipiului Bucureşti reaminteşte că strategia menţionată a fost retrasă din dezbatere publică, pentru a permite analizarea tuturor recomandărilor primite din partea organizaţiilor neguvernamentale şi revenirea cu o variantă îmbunătăţită.

„Instigarea la ură, discriminare sau violenţă este sancţionată de lege, iar responsabilitatea pentru declaraţiile şi acţiunile din timpul manifestaţiei aparţine integral organizatorilor şi participanţilor”, aminteşte PMB.