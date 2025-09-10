Președintele Senatului, despre măsurile luate de Guvernul Bolojan în Educație: Există în continuare nemulțumiri, sperăm să fie gestionate. Cred că se putea comunica mai bine

„Cred că întotdeauna comunicarea este esențială într-un proces de reformă. Sigur că, în general, reforma este dorită de toată lumea, dar să înceapă cu celălalt. Asta este realitatea cu care suntem obișnuiți. Ăsta e și motivul pentru care suntem în această situație, pentru că au mai existat, de-a lungul timpului, inițiative, dorințe de a reforma anumite sisteme. Acest lucru s-a blocat din cauza rezistenței sistemului respectiv, să-i spunem, manifestată prin proteste, care sunt absolut normale și constituționale. Este o chestiune de asumare a responsabilității, făcută prima dată de guvernul condus de Ilie Bolojan”, a spus Abrudean în emisiunea emisiunea „Piața Victoriei” de la Europa FM, moderată de Mădălina Dobrovolschi, întrebat de nemulțumirile generate de măsurile Bolojan în educație, magistratură și administrație.

Întrebat mai precis de situația din educație, Mircea Abrudean a spus: „Întotdeauna, când ai măsuri de reformă care afectează anumite categorii, sigur că rezultă nemulțumiri. Indiferent cât dialoghezi, indiferent cât se discută pe acest subiect, unii vor fi în continuare nemulțumiți. S-a văzut acest lucru și în educație, dar să vedem și partea bună: 98,2% dintre școli au început [cursurile] la timp. Asta spune ceva. Sigur că în continuare Guvernul este deschis la dialog. Sigur că se poate discuta, se poate dezbate, dar cred că asta este forma prin care ne arătăm respectul față de elevi, până la urmă, și față de domeniul pe care îl gestionează, extrem de apreciat de toată lumea, pentru că, până la urmă, de la educație pleacă totul”.