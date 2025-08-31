Preşedintele României a conferit Ordinul ”Meritul Cultural” în grad de Cavaler Casei Memoriale ”Alexei Mateevici” dintr-o comună din Republica Moldova

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a conferit, duminică, Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, Categoria F – „Promovarea culturii”, Casei Memoriale „Alexei Mateevici” din comuna Zaim din raionul Căuşeni din Republica Moldova, transmite Agerpres.

Distincţia a fost acordată cu prilejul Zilei Limbii Române, în cadrul unei ceremonii organizată la sediul Ambasadei României la Chişinău, „în semn de apreciere şi recunoştinţă pentru serviciile deosebite aduse culturii şi civilizaţiei româneşti, contribuind în mod determinant la consolidarea şi diversificarea legăturilor dintre cetăţenii români de pe ambele maluri ale Prutului şi impunându-se, pe această cale, drept aşezământ public de mare prestigiu, atât pentru România, cât şi pentru Republica Moldova”.

„Este o onoare pentru mine să vă ofer această distincţie pentru dumneavoastră şi pentru toţi care au lucrat la acest proiect. Nu este identitate fără rădăcini şi de aia oamenii care lucrează la rădăcini sunt tot timpul importanţi, cu atât mai mult în contextul Limbii române pe care o sărbătorim azi, cu istoria pe care ea o are în Basarabia mult încercată”, a declarat Nicuşor Dan.

La rândul său, directorul Casei Memoriale „Alexei Matevici, Ion Găină, a evocat personalitatea marelui poet şi preot moldovean, dar şi rolul pe care Casa Memorială de la Zaim în cultura din Republica Moldova.

„A fost visul mai multor generaţii de intelectuali ca să edifice un muzeu memorial. Este scriitorul, poate unicul în literatura noastră, care nu a învăţat nicio lecţie în limba română în viaţa lui şi a scris cea mai frumoasă poezie despre limba română”, a afirmat directorul Casei Memorial „Alexei Mateevici”, Ion Găină.