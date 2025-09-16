Preşedintele Poloniei cere explicaţii guvernului după ce presa a relatat că o casă a fost avariată de o rachetă lansată de pe un F-16 pentru a doborî drone ruseşti. Racheta armatei poloneze ar fi funcţionat defectuos

Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, a cerut explicaţii guvernului polonez după ce ziarul „Rzeczpospolita” a publicat un articol potrivit căruia acoperişul unei case de lângă oraşul Lublin, care a fost avariat în dimineaţa invaziei dronelor ruseşti de săptămâna trecută, nu ar fi fost distrus de o dronă, aşa cum s-a afirmat iniţial, ci de o rachetă lansată de pe un avion de vânătoare F-16 al armatei poloneze, transmite News.ro.

Biroul Naţional de Securitate al Poloniei (BBN) a precizat într-un mesaj pe X că „preşedintele aşteaptă explicaţii urgente din partea guvernului cu privire la incidentul din Wyryki. Este datoria guvernului să utilizeze toate instrumentele şi instituţiile pentru a clarifica această chestiune cât mai repede posibil”, subliniază BBN, în condiţiile în care există un război instituţional între Preşedinţia şi Guvernul de la Varşovia, ai căror lideri sunt din tabere politice adverse.

„Nu este acceptabilă ascunderea informaţiilor. În contextul dezinformării şi al războiului hibrid, informaţiile care ajung la polonezi trebuie verificate şi confirmate”, avertizează BBN.

„În acelaşi timp, preşedintele subliniază că nu a fost informat în această privinţă nici el, nici BBN, iar chestiunea nu a fost prezentată şi explicată în cadrul Consiliului Naţional de Securitate”, precizează BBN.

Biroul Naţional de Securitate (BBN) este un organism care îndeplineşte sarcinile încredinţate de preşedintele Republicii Polone în domeniul securităţii naţionale.

Prim-ministrul Donald Tusk a reacţionat la solicitarea BBN, fără a dezvălui ce a căzut, de fapt, pe casa din regiunea Lublin. „Toată responsabilitatea pentru pagubele aduse casei din Wyryki revine autorilor provocării cu drone, adică Rusiei. Serviciile competente vor informa publicul, guvernul şi preşedintele despre toate circumstanţele incidentului după finalizarea anchetei”, a scris Tusk pe X. „Nu vă luaţi de soldaţii polonezi!”, a adăugat el, într-un îndemn de a nu fi învinovăţită armata poloneză.

Preşedintele Karol Nawrocki, proaspăt învestit în funcţie şi susţinut de naţionalişti, este în conflict cu Donald Tusk, premierul de centru-dreapta, dar în cazul incidentului cu drone de săptămâna trecută ei au lăsat la o parte divergenţele şi au fost uniţi în a condamna Rusia.

O RACHETĂ CARE NU A FUNCŢIONAT

Ziarul „Rzeczpospolita” a publicat marţi informaţii pe surse potrivit cărora acoperişul casei din Wyryki, despre care s-a aflat că a fost avariat în timpul intruziunii dronelor ruseşti de săptămâna trecută din Polonia, nu a fost distrus de o dronă doborâtă, aşa cum s-a spus iniţial, ci de o rachetă lansată de pe un avion F-16, la care sistemul de ghidare nu a funcţionat.

Săptămâna trecută, a avut loc o încălcare fără precedent a spaţiului aerian polonez de către drone ruseşti. Drone întregi sau fragmente ale acestora au fost găsite în diferite locaţii din estul Poloniei. Cele mai multe dintre cele 17 drone găsite erau aşa-numite „drone-momeală” şi nu au provocat pagube, cu excepţia unui singur caz: în Wyryki Wola, lângă Włodawa, nu departe de graniţa cu Belarus, unde un „obiect zburător neidentificat” – aşa cum îl numeşte parchetul din Lublin – a provocat pagube unei case private. Acesta a avariat acoperişul şi a spart tavanul. Proprietarii au supravieţuit, proprietara imobilului declarând presei că a reuşit să părăsească dormitorul chiar înainte ca resturile metalice să cadă în el.

Potrivit ziarului polonez, procuratura evită să se pronunţe asupra a ceea ce a căzut în Wyryki, prevalându-se de faptul că ancheta şi expertizele sunt încă în curs, dar sursele Rzeczpospolita din cadrul celor mai importante structuri de stat care se ocupă de securitatea naţională spun că o rachetă lansată de un avion polonez F-16, care a fost utilizată pentru a doborî o dronă, a căzut peste o casă. Viceministrul apărării Cezary Tomczyk a declarat săptămâna trecută că trei drone au fost doborâte de avioanele poloneze şi aliate – o premieră de la începutul conflictului din Ucraina – dar nu a dezvăluit locaţia acestora.

„A fost o rachetă aer-aer AIM-120 AMRAAM de la un F-16 al nostru, care a funcţionat defectuos în timpul zborului şi nu s-a activat. Din fericire, nu s-a armat şi nu a explodat, deoarece mecanismele de siguranţă ale fitilului au funcţionat”, a explicat una dintre sursele Rzeczpospolita.

Racheta respectivă are trei metri lungime şi o greutate de peste 150 kg, menţionează publicaţia poloneză.