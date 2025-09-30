Preşedintele Nicuşor Dan participă la „Timişoara Cities Summit” / Dezbateri despre viitorul UE şi al oraşelor

Preşedintele Nicuşor Dan merge, marţi, la Timişoara Cities Summit, reuniune în cadrul căreia participanţii – primari şi oficiali europeni – vor discuta despre viitorul Uniunii Europene şi rolul oraşelor în extinderea ei.

„Mă bucur enorm că preşedintele României, Nicuşor Dan, a acceptat invitaţia Timişoarei de a participa la Timişoara Cities Summit. Vom avea aici primari, ambasadori şi lideri din 15 ţări europene – membre ale UE şi ţări candidate, pentru a discuta despre viitorul Uniunii Europene şi rolul oraşelor în extinderea ei. E o mare mândrie că Timişoara devine locul unde Europa îşi pune întrebările importante despre prezent şi viitor”, a anunţat, pe Facebook, primarul Dominic Fritz.

Potrivit organizatorilor, la dezbateri vor veni primari ai unor capitale europene, oficiali ai instituţiilor europene, ambasadori, politicieni şi analişti.

În prima parte a summitului, primarii vor participa la sesiuni de dezbateri pe teme precum extinderea Uniunii Europene, securitatea continentală, Green Deal-ul european şi finanţarea directă a oraşelor. Summitul se va încheia cu semnarea unei declaraţii comune a primarilor din UE şi ţările candidate prin care urmează să se sublinieze rolul esenţial al oraşelor în procesul de extindere.

Printre primarii care au confirmat prezenţa sunt Vassil Terziev (Sofia, Bulgaria), Gergely Karacsony (Budapesta, Ungaria), Tomislav Tomasevic (Zagreb, Croaţia), Andriy Sadovyi (Lviv, Ucraina), Roman Klichuk (Cernăuţi, Ucraina), Nicolae Dandiş (Cahul, Moldova), Dusan Raicevic (Bar, Muntenegru), Ivan Gulam (Pirovac, Croaţia).

Ulterior, la Cinema Timiş, va avea loc conferinţa publică „Europe at a Crossroads – Security, Prosperity, and Our Common Future”. La conferinţă au confirmat prezenţa Anitta Hipper, purtătorul de cuvânt al UE pentru Afaceri Externe şi Securitate, Katalin Cseh, membră a Parlamentului Ungariei, Lyudmyla Tautiieva, consultant în politici publice din Ucraina, jurnalistul John Kampfner.