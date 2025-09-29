Nicuşor Dan, mesaj la ”Gala Inimii”: Astfel de evenimente evidenţiază importanţa adoptării, susţinerii şi promovării măsurilor de prevenţie / Tragedia teribilă de la Iaşi arată că infecţiile nosocomiale şi infrastructura depăşită reprezintă un veritabil pericol

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, luni seară, un mesaj la ”Gala Inimii”, în care a vorbit despre profesionalismul medicilor români, dar şi despre provocările pe care aceştia le întâlnesc în munca de zi cu zi. Tragedia de la Iaşi, unde mai mulţi copii au murit, arată, potrivit preşedintelui, ”că infecţiile nosocomiale şi infrastructura depăşită reprezintă un veritabil pericol, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a transmis, luni, un mesaj cu prilejul evenimentului ”Gala Inimii”. Mesajul a fost prezentat de către Cătălina Galer, Consilier de stat – Departamentul Administraţie, Politici Publice şi Societate Civilă, în cadrul evenimentului organizat la Ateneul Român.

”Felicit Fundaţia Română a Inimii, Societatea Română de Cardiologie şi Ministerul Sănătăţii pentru elaborarea Strategiei Naţionale pentru Combaterea Bolilor Cardiovasculare şi Cerebrovasculare 2025 – 2030, parte integrantă a Strategiei Naţionale de Sănătate. Lansarea acestui document strategic esenţial marchează un pas major în reforma sistemului sanitar românesc, având ca obiectiv reducerea mortalităţii cauzate de aceste boli, prin măsuri care vizează creşterea capacităţii de diagnostic precoce, înfiinţarea de centre comunitare şi modernizarea spitalelor”, a transmis preşedintele.

Şeful statului a lăudat ”devotamentul şi eforturile” tuturor celor care contribuie ”la modelarea şi progresul medicinei româneşti, merită aprecierea întregii societăţi, iar angajamentul dumneavoastră de a salva vieţi este cu adevărat remarcabil”.

”Astfel de evenimente, precum Gala de astăzi, evidenţiază importanţa adoptării, susţinerii şi promovării măsurilor de prevenţie, ca etapă esenţială în reducerea mortalităţii provocate de bolile cardiovasculare. Medicina românească are multe poveşti de succes, exemple de oameni profesionişti şi dedicaţi, care merită preţuirea noastră, pentru că rezultatele lor generează standarde tot mai înalte în practica medicală din România, cu beneficii directe pentru oameni”, a mai transmis şeful statului.

Potrivit acestuia, însă, ”în acelaşi timp, tragedia teribilă de la Spitalul de Copii din Iaşi, unde mai mulţi copii şi-au pierdut viaţa, arată că infecţiile nosocomiale şi infrastructura depăşită reprezintă un veritabil pericol la adresa pacienţilor”.

”Avem urgentă nevoie de spitale noi, de investiţii majore în secţiile de terapie intensivă şi de protocoale ferme de prevenţie şi control al infecţiilor. Încurajez promovarea excelenţei şi sunt convins că, prin eforturile noastre comune, putem contribui la reconstrucţia sistemului de îngrijire medicală din ţara noastră, modelând un viitor mai sănătos şi mai prosper. Vă mulţumesc şi vă urez o seară memorabilă la Gala Inimii”, a mai trransmis Nicuşor Dan.