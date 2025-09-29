Alegerile din Republica Moldova: Rusia neagă orice tentativă de interferență în alegeri, numind acuzațiile „cinice”

Rusia a negat luni orice tentativă de ingerinţă în alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova, câştigate de Partidul de Acţiune şi Solidaritate (PAS), partidul pro-european de guvernământ, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Autorităţile ţării (Moldova, n.red.) au acuzat cinic Rusia, şi nu Uniunea Europeană, de ingerinţă în procesele politice din Republica Moldova, alimentând insinuări despre o ‘ameninţare rusă’ care nu există”, a declarat Maria Zaharova, purtătoare de cuvânt a Ministerului rus de Externe, într-un comunicat.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat luni că Rusia a „eşuat în destabilizarea Moldovei”, la o zi după victoria taberei pro-europene la alegerile parlamentare din ţară vecină, notează AFP.

„Rusia nu a reuşit să destabilizeze Moldova, chiar şi după ce a cheltuit resurse enorme”, a spus Zelenski într-un discurs video, în cadrul unui forum de securitate de la Varşovia. „Influenţa subversivă a Rusiei nu se va extinde mai departe în Europa”, a adăugat el.

„Aceste alegeri au arătat că activitatea destabilizatoare a Rusiei pierde, în timp ce Moldova în Europa câştigă. Subversiunea rusă, dezinformarea constantă – nimic din toate acestea nu a funcţionat”, a scris Zelenski pe platforma X.

Partidul proeuropean aflat la putere la Chişinău s-a desprins confortabil în faţa rivalului său prorus într-un scrutin parlamentar crucial, o uşurare pentru guvern, în contextul în care acesta încearcă să rămână în afara sferei de influenţă a Moscovei, comentează luni agenţia de presă Reuters în legătură cu alegerile legislative de duminică din Republica Moldova.