Sănătatea românească a avut parte de investiţii istorice, de peste 12 miliarde…

alexandru rogobete, ministrul sanatatii
Sursa Foto: Facebook/ Alexandru Rogobete

Sănătatea românească a avut parte de investiţii istorice, de peste 12 miliarde de lei din 2022, a spus ministrul Sănătății

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat, luni seară, că sănătatea românească a traversat în ultimii ani o schimbare importantă şi a precizat că este vorba de investiţii istorice, de peste 12 miliarde de lei începând din 2022, transmite News.ro.

Alexandru Rogobete a vorbit, luni, la ”Gala Inimii” despre Strategia Naţională pentru Combaterea Bolilor Cardiovasculare şi Cerebrovasculare 2025-2030, dar şi despre investiţiile din sistem în ultimii ani de zile.

”Sănătatea românească în ultimele ani zile a traversat o schimbare importantă. Discutăm de investiţii istorice, de peste 12 miliarde de lei, care s-au investit început cu anul 2022. Programele de acţiuni prioritare, atât pentru extinderea capacităţii de răspuns pentru pacienţii cu AVC, cât şi pentru pacienţii cu infarct miocardic acut s-au extins şi vin cu o veste bună. Vin de la mai multe întâlniri şi şedinţe pentru rectificarea bugetară, în câteva zile vom suplimenta bugetul pentru acţiuni prioritare, atât pentru ATI, cât şi pentru AVC, cât şi pentru infarct, arşi sau pentru recuperare post-AVC”, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, ”investiţiile în sănătate vor aduce schimbări importante”.

”Discutăm pentru prima dată în ultimii 35 de ani de spitale noi. O parte din ele se vor da în folosinţă anul acesta, o parte în următorii doi ani. Astăzi avem 20 de şantiere în derulare. Niciodată în perioada post-decembristă, România nu a investit şi nu a dezvoltat capabil şi serios sănătatea românească”, a mai declarat Rogobete.

El s-a referit şi la cazul copiilor morţi la Spitalul ”Sfânta Maria” din Iaşi.

”Încrederea ne face bine, chiar dacă sunt momente care ne afectează, chiar dacă sunt momente grele şi transmite această cale încă o dată sincerele mele condoleanţe famililor care suferă în urma incidentului neplăcut de la Iaşi. Vă asigur că încercăm ca aceste evenimente să se reducă cât se poate de mult. Este păcat ca dumneavoastră, stimaţi colegi, să răspundeţi de fiecare dată în faţa opiniei publice pentru nepăsarea sau pentru neputinţa sistemului”, a transmis Alexandru Rogobete.

