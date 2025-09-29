Nicușor Dan participă la summitul Uniunii Europene din Danemarca / Pe agenda reuniunii figurează conflictul din Ucraina și asigurarea securității europene
Președintele României, Nicușor Dan, va participa în zilele de 1 și 2 octombrie 2025, la Copenhaga, Regatul Danemarcei, la reuniunea informală a Consiliului European și respectiv la cea de-a șaptea reuniune a Comunității Politice Europene.
Pe agenda acestor reuniuni figurează conflictul din Ucraina și asigurarea securității europene
În cadrul reuniunii Comunității Politice Europene, președintele României va participa la masa rotundă privind situația de securitate din Europa și aspectele legate de reziliență.
De asemenea, în marja acestor reuniuni, președintele Nicușor Dan va avea o serie de întrevederi bilaterale.
