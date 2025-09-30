G4Media.ro
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, declarație halucinantă la adresa jurnaliștilor…

Foto: fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon. Sursa/Igor Dodon Facebook

Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, declarație halucinantă la adresa jurnaliștilor români: „Să învețe limba rusă, le va trebui!”

30 Sep

Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a avut o ieșire scandaloasă la conferința de presă organizată duminică seara, după închiderea secțiilor de votare, potrivit Rador Radio România.

În momentul în care un jurnalist român l-a rugat respectuos pe colegul lui Igor Dodon din Blocul Patriotic, Constantin Starîș, să vorbească și în limba română, dacă se poate, liderul socialist a replicat imediat, sugerându-le jurnaliștilor români „să învețe limba rusă că le va trebui”.

„La noi, de obicei, jurnaliștii îi ascultă pe cei care vorbesc. Eu înțeleg că cei veniți din afara țării cred că controlează situația în Republica Moldova. Încă nu. Permiteți-i să vorbească. Continuați în rusă. Lasă-i să învețe. Le va trebui”, a declarat Dodon.

