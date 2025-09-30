Mulți părinți se tem să mai ajungă cu copiii la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași după focarul de Serratia / Medic: ”Nu e o ciumă. Bacteria aceasta se găsește peste tot, în apă, în aer, în școli, în case”

După tragedia copiilor decedați în urma infecției cu bacteria Serratia marcescens, tot mai mulți părinți din Iași își exprimă temerile pe grupurile online și spun că evită să meargă la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”, relatează Ziarul de Iași.

Mămicile cer alternative, întreabă de asistente care pot pune perfuzii acasă sau caută medici în privat, de teamă să nu ajungă cu cei mici în unitatea medicală aflată acum în anchetă epidemiologică.

În fața acestor frici, prof.dr. Ingrith Miron, coordonator de rezidențiat în pediatrie și șef al secției de Oncologie-Hematologie pediatrică din spital, încearcă să liniștească părinții. Ea explică faptul că bacteria Serratia marcescens nu este „ucigașă” în sine, ci afectează în special copiii foarte vulnerabili, cu imunitatea extrem de scăzută și comorbidități grave.

„Nu e o ciumă. Bacteria aceasta se găsește peste tot, în apă, în aer, în școli, în case. Este o bacterie potențial patogenă, dar nu atacă organismele sănătoase. În Terapie Intensivă, copiii erau deja foarte bolnavi, cu malformații și imunitate prăbușită. Pentru ei, contactul cu bacteria a fost, din păcate, fatal. Însă pentru majoritatea copiilor sănătoși, riscul nu există în același fel”, a explicat medicul.

Prof. Miron subliniază că spitalul rămâne sigur pentru pacienții care nu au afecțiuni grave și că părinții nu ar trebui să evite consulturile necesare.

Între timp, la Iași a fost confirmat al șaptelea deces al unui copil infectat cu bacteria Serratia marcescens.

Sugarul de trei luni fusese internat inițial la Spitalul „Sfânta Maria” și apoi transferată la București, unde a murit în ciuda eforturilor medicilor.