Oana Țoiu, întâlnire cu arhiepiscopul bisericii ortodoxe din SUA, care și-a exprimat speranța că patriarhul Daniel va recunoaște Biserica Ortodoxă a Ucrainei
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, s-a întâlnit luni la New York cu Arhiepiscopul Elpidophoros al Americii la sediul Arhiepiscopiei Ortodoxe Grecești a Americii, potrivit unui comunicat al instituției.
Cei doi oficiali au discutat despre legăturile din Patriarhia Ecumenică și Biserica Ortodoxă Română.
Arhiepiscopul Elpidophoros a felicitat-o pe ministra de Externe cu ocazia aniversării centenarului Bisericii Ortodoxe Române.
El a amintit că, la fel ca Ucraina, România și-a primit autocefalia de la Patriarhia Ecumenică în 1885 — Biserica Mamă — decizie, a spus el, care a dat roade în vitalitatea și creșterea Bisericii Române în ultimul secol.
”Patriarhia Ecumenică nu a regretat niciodată această decizie”, a menţionat el. “Biserica României este astăzi printre cele mai progresiste și de succes biserici din lumea ortodoxă, iar parcursul ei de când i s-a acordat independența este un exemplu pentru ceilalți. ”
Eminența Sa a vorbit cu căldură despre îndelunga sa cunoștință cu Patriarhul Daniel al României, pe care l-a întâlnit în numeroase ocazii în timp ce îl însoțea pe Patriarhul Ecumenic Bartholomeu în vizite în România.
„Am avut privilegiul să-l cunosc bine, așa cum ne-am întâlnit de pe vremea când era Mitropolitul Iașilor”, a declarat arhiepiscopul. „Este un ierarh înțelept și un lider inteligent al Bisericii sale. ”
El și-a exprimat speranța că Patriarhul României va recunoaște și Biserica Ortodoxă autocefală a Ucrainei, numind un astfel de pas o confirmare firească a tradiției îndelungate a Bisericii Române de independență și conducere în regiune.
Revenind la prezența românească în Statele Unite, Arhiepiscopul Elpidophoros l-a lăudat pe Mitropolitul Nicolae, ierarhul ortodox român din America de Nord, descriindu-l ca fiind „un păstor înțelept cu care avem o cooperare excelentă. „ El a remarcat că mulți preoți români slujesc în cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Grecești însăși. „Învață repede greaca, se adaptează și sunt profund iubiți în parohiile lor”, a spus el.
La rândul său, Ministrul de Externe Țoiu a subliniat rolul Bisericii nu doar ca gardian al credinței, ci și ca punte de înțelegere și unitate într-un moment în care actorii maligni caută să semene dezbinare. Ea a vorbit despre Biserica Ortodoxă Română din Statele Unite ca centru al vieții comunitare: un loc unde familiile se adună, unde copiii învață limba maternă și unde cultura și credința sunt transmise noilor generații.
Ea a subliniat responsabilitatea comunităţilor religioase de a creşte încrederea acolo unde încrederea în guvern sau instituţii este contestată, menţionând că liderii credinţei pot juca un rol esenţial în consolidarea rezilienţei împotriva celor care încearcă să submineze democraţia.
