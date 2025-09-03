Președintele Nicușor Dan participă joi la video conferința Coaliției de Voință pentru susținerea Ucrainei
Întâlnirea va avea loc începând cu ora 11:30, conform anunțului de pe site-ul administrației prezidențiale.
știre în curs de actualizare
