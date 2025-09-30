Președintele Nicolas Maduro, pregătit să declare starea de urgenţă în Venezuela, în cazul unei „agresiuni” din partea SUA

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro este pregătit să declare starea de urgenţă în întreaga ţară în caz de ‘agresiune’ din partea Statelor Unite care au desfăşurat nave de război în Caraibe, a anunţat luni vicepreşedinta Delcy Rodriguez, transmite AFP.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Preşedintele a semnat decretul privind tulburările externe”, a declarat Rodriguez în timpul unei ceremonii cu corpul diplomatic. Acest decret „conferă puteri speciale şefului statului pentru a acţiona în domeniul apărării şi securităţii” dacă Statele Unite „îndrăznesc să atace patria noastră”, a adăugat ea.

O sursă guvernamentală a precizat pentru AFP, sub protecţia anonimatului, că decretul nu a intrat încă în vigoare: „vicepreşedinta a prezentat documentul pentru a arăta că totul este pregătit şi că preşedintele îl poate promulga în orice moment”.

Statele Unite au desfăşurat nave de război în Marea Caraibelor în urmă cu mai bine de o lună şi au afirmat că cel puţin trei ambarcaţiuni ale unor presupuşi traficanţi de droguri din Venezuela au fost distruse, omorând 14 persoane.

Preşedintele american Donald Trump a reiterat luni la ONU că Statele Unite îşi folosesc „puterea militară” pentru a distruge „reţelele de trafic din Venezuela” conduse, potrivit acestuia, de Maduro, care neagă acuzaţiile. Venezuela a vorbit despre ‘execuţiile’ unor pescari în Caraibe.

Maduro avertizase deja săptămâna trecută că pregăteşte „decrete importante”, fără a explica ce măsuri se vor aplica.

Conform articolului 336 din Constituţie, starea de urgenţă poate fi declarată „în cazul unui conflict intern sau extern care pune în pericol grav securitatea naţiunii (…) Aceasta poate dura până la 90 de zile, putând fi prelungită cu încă 90 de zile”. Aceasta prevede „restricţionarea temporară” a drepturilor constituţionale.

„Venezuela este unită în apărarea ţării noastre (…) Nu vom renunţa niciodată la patria noastră”, a adăugat vicepreşedinta Rodriguez.