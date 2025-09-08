Preşedintele Kazahstanului propune suprimarea Senatului şi modificarea sistemului electoral, un recul după reformele democratice adoptate în urma revoltele sângeroase din 2022

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele Kazahstanului, Kasîm-Jomart Tokaev, a propus luni suprimarea Senatului şi modificarea sistemului electoral, revenind astfel asupra reformelor democratice adoptate după revoltele sângeroase din 2022 ce au zguduit autorităţile acestei prime economii din Asia Centrală, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Propun astăzi viitoarea creare a unui Parlament monocameral”, a anunţat Tokaev, adresându-se deputaţilor şi senatorilor.

Potrivit lui Tokaev, diplomat de formare sovietică şi dornic să se afişeze ca reformist, această propunere trebuie să fie supusă unui referendum în 2027 şi va genera o modificare a Constituţiei, deja revizuită de şase ori după declararea independenţei faţă de Uniunea Sovietică.

„Am repetat de nenumărate ori că toate problemele cruciale pentru stat nu vor fi rezolvate decât cu consimţământul poporului”, a declarat el, chiar dacă în această fostă republică sovietică propunerile preşedintelui sunt foarte adesea urmate de efect.

În cazul adoptării la referendum, acest Parlament va trebui, potrivit lui Tokaev, „să fie ales doar pe liste de partide”, ceea ce ar urma să întărească omnipotentul partid Amanat.

În timpul alegerilor legislative din 2023, a fost instaurat un nou sistem adoptat prin referendum: 29 din 98 de deputaţi au fost aleşi prin scrutin uninominal, sistem ce permite candidaţilor independenţi să concureze, o premieră după 2004.

Şase partide, mai mult sau mai puţin loiale preşedintelui, au intrat în Majilis (echivalentul Adunării Naţionale) iar autorităţile au confirmat cazuri de falsificare a rezultatelor votului.

În ianuarie 2023, Tokaev a declarat că acest nou model parlamentar va „proteja pe deplin interesele alegătorilor, va garanta o largă diversitate de opinii şi va crea condiţii favorabile pentru dezvoltarea societăţii civile”.

Cu un teritoriu de cinci ori mai mare decât cel al Franţei, Kazahstanul a fost în ianuarie 2022 scena unor ample manifestaţii împotriva costului ridicat al vieţii care au degenerat în revolte. Preşedintele Tokaev a dat ordinul de a „trage pentru a ucide”, soldat cu moartea a 238 de persoane, potrivit cifrelor oficiale.