Ucraina a efectuat 160 de lovituri reuşite asupra obiectivelor petroliere ruseşti în 2025 (Vasil Maliuk)

Ucraina a efectuat aproape 160 de lovituri reuşite contra obiectivelor petroliere ruseşti de la începutul acestui an, a anunţat vineri şeful Serviciilor de securitate ucrainene (SBU), relatează agenția AFP, citată de Agerpres.

‘De la începutul anului, au existat aproape 160 de atacuri reuşite contra instalaţiilor ruseşti de extragere şi rafinare a petrolului’, a declarat generalul Vasil Maliuk.

În ultimele luni, Kievul şi-a multiplicat loviturile cu drone asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, antrenând o creştere a preţului benzinei în ţară.

În faţa presei, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a estimat luni că Rusia a pierdut peste 20% din capacităţile sale de rafinare a petrolului din cauza acestor atacuri.

Vineri, Maliuk a mai afirmat că SBU, în timpul unei operaţiuni comune cu alte forţe ucrainene, a distrus în urmă cu peste un an o rachetă balistică rusească cu rază medie Oreşnik, în timpul unei lovituri asupra poligonului de lansare Kapustin Iar, în regiunea Astrahan, din sud-vestul Rusiei.

Un purtător de cuvânt al SBU a declarat pentru AFP că racheta a fusese distrusă ‘într-un hangar’, în noaptea de 8 spre 9 iulie 2024, atunci când era ‘aproape gata’ de a fi lansată.

În august 2025, preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat că Moscova a lansat producţia în serie a rachetei Oreşnik, o armă hipersonică de ultimă generaţie, capabilă să poarte încărcătură nucleară.

Rusia a folosit prima oară această rachetă în noiembrie 2024, fără a avea încărcătură nucleară, pentru a lovi o uzină militară în oraşul Dnipro, situat în centrul Ucrainei.