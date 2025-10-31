G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ucraina a efectuat 160 de lovituri reuşite asupra obiectivelor petroliere ruseşti în…

Vasili Maliuk
SBU, Ucraina

Ucraina a efectuat 160 de lovituri reuşite asupra obiectivelor petroliere ruseşti în 2025 (Vasil Maliuk)

Articole31 Oct 0 comentarii

Ucraina a efectuat aproape 160 de lovituri reuşite contra obiectivelor petroliere ruseşti de la începutul acestui an, a anunţat vineri şeful Serviciilor de securitate ucrainene (SBU), relatează agenția AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

‘De la începutul anului, au existat aproape 160 de atacuri reuşite contra instalaţiilor ruseşti de extragere şi rafinare a petrolului’, a declarat generalul Vasil Maliuk.

În ultimele luni, Kievul şi-a multiplicat loviturile cu drone asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, antrenând o creştere a preţului benzinei în ţară.

În faţa presei, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a estimat luni că Rusia a pierdut peste 20% din capacităţile sale de rafinare a petrolului din cauza acestor atacuri.

Vineri, Maliuk a mai afirmat că SBU, în timpul unei operaţiuni comune cu alte forţe ucrainene, a distrus în urmă cu peste un an o rachetă balistică rusească cu rază medie Oreşnik, în timpul unei lovituri asupra poligonului de lansare Kapustin Iar, în regiunea Astrahan, din sud-vestul Rusiei.

Un purtător de cuvânt al SBU a declarat pentru AFP că racheta a fusese distrusă ‘într-un hangar’, în noaptea de 8 spre 9 iulie 2024, atunci când era ‘aproape gata’ de a fi lansată.

În august 2025, preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat că Moscova a lansat producţia în serie a rachetei Oreşnik, o armă hipersonică de ultimă generaţie, capabilă să poarte încărcătură nucleară.

Rusia a folosit prima oară această rachetă în noiembrie 2024, fără a avea încărcătură nucleară, pentru a lovi o uzină militară în oraşul Dnipro, situat în centrul Ucrainei.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.