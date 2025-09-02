Preşedintele Consiliului European vine miercuri la București / Antonio Costa va fi primit de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni

Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, se va afla, miercuri, la București, urmând să fie primit de către președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, la ora 19.00, potrivit agendei oficiale a șefului statului.

Antonio Costa și Nicușor Dan vor avea o întâlnire tête-à-tête, urmată de convorbiri în cadrul delegațiilor oficiale. La final, Nicușor Dan și Antonio Costa vor susține o declarație de presă.

Antonio Costa vine la București în cadrul unui „Tur al capitalelor” statelor membre, pe care îl efectuează în primele trei săptămâni ale lunii septembrie.

Acest aşa-numit „Tur al capitalelor” îi va permite preşedintelui Costa să adune opinii de la şefii de stat şi de guvern privind situaţia din UE şi să pregătească terenul pentru următoarele summituri internaţionale şi ale Consiliului European, potrivit unui comunicat al Consiliului European.

„În următoarele trei săptămâni, voi călători în întreaga Europă pentru a-i întâlni pe liderii UE în capitalele lor. Discuţiile vor ajuta la conturarea agendei noastre comune pentru lunile viitoare”, a declarat Costa, citat în comunicat.

„Ca preşedinte al Consiliului European, este de datoria mea să ascult şi să înţeleg priorităţile tuturor liderilor, în special în aceste vremuri de nesiguranţă. Rolul meu este să construiesc consens. Cu fiecare vizită, voi face eforturi pentru a întări cooperarea noastră, pentru că în lumea imprevizibilă de astăzi, unitatea noastră este cea mai mare putere a noastră”, a adăugat preşedintele Consiliului European.

În întâlnirile cu liderii statelor UE, Antonio Costa va discuta principalele priorităţi politice, precum şi despre metode de lucru în Consiliul European.

Costa va vizita majoritatea ţărilor UE între 1 şi 19 septembrie.

Pe 4 septembrie, preşedintele Consiliului European se va afla în România, unde se va întâlni cu preşedintele Nicuşor Dan, şi în Bulgaria, unde va avea o întrevedere cu preşedintele Rossen Jeliazkov.

Săptămâna se va încheia cu întâlniri cu premierul Petr Fiala, în Cehia, şi cu prim-ministrul Dick Schoof, în Olanda, pe 5 septembrie, când vor fi anunţate şi detaliile pentru următoarea săptămână.