Preşedintele Consiliului European convoacă un summit european special consacrat Ucrainei pe 6 martie / Europenii încearcă să elaboreze un răspuns la negocierile Statelor Unite cu Rusia privind Ucraina, de la care au fost excluşi pentru moment

Preşedintele Consiliului European Antonio Costa a convocat duminică un summit european special consacrat Ucrainei pe 6 martie, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

”Trăim un moment decisiv pentru Ucraina şi securitatea europeană”, scrie pe X preşedintele Consiliului European.



I have decided to convene a special European Council on 6 March.

We are living a defining moment for Ukraine and European security.

In my consultations with European leaders, I’ve heard a shared commitment to meet those challenges at EU level: strengthening European Defence…

— António Costa (@eucopresident) February 23, 2025

”În consultările mele cu liderii europeni, am auzit o voinţă comună de a înfrunta aceste provocări la nivelul Uniunii Europene (UE)”, dă asigurări Antonio Costa, preşedintele instanţei din care fac parte liderii Celor 27.

Europenii încearcă să elaboreze un răspuns la negocierile Statelor Unite cu Rusia privind Ucraina, de la care au fost excluşi pentru moment.

Ei se tem de un acord ruso-american în detrimentul Kievului şi în care să nu aibă niciun cuvânt de spus.

Preşedintele francez Emmanuel Macron i-a reunit deja pe unii dintre liderii europeni la Paris în ultimele zile pentru a discuta despre acest răspuns.

Antonio Costa se angajează să coopereze cu preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen şi ”toate statele membre” pentru a fi pregătiţi ”să ia decizii” la summitul de la 6 martie.