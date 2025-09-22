G4Media.ro
Preşedintele CJAS Caraş-Severin, control la Spitalul Judeţean Reşiţa: ”Concluzii: Dezastru” / Un…

sursa foto: Captură Știrile PRO TV

Preşedintele CJAS Caraş-Severin, control la Spitalul Judeţean Reşiţa: ”Concluzii: Dezastru” / Un bărbat a murit aici, recent, după ce o treaptă s-a rupt sub el

Preşedintele Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Caraş-Severin, Ionuţ Popovici, anunţă, după un control la Spitalul Judeţean Reşiţa, că a găsit ”dezastru” şi acuză conducerea unităţii medicale de ”nepăsare, lipsă de fermitate, amatorism managerial şi inerţie”, transmite News.ro.

”În noaptea de vineri spre sâmbătă am participat la o acţiune de control la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Reşiţa. Ştiu exact situaţia spitalului şi, cel puţin în ultimii ani, conducerilor SJUR, împreună cu colegii mei din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Caraş-Severin, în urma unor analize susţinute, le-am semnalat neregulile, de cele mai multe ori oferind şi soluţii. Răspunsul: nepăsare, lipsă de fermitate, amatorism managerial şi inerţie”, a scris pe Facebook preşedintele CJAS Caraş-Severin, Ionuţ Popovici.

Acesta a precizat că alături de personalul din cadrul instituţiei care se ocupă de relaţiile contractuale, dar şi de cei din compartimentul de control, a verificat prezenţa medicilor în gărzile de noapte şi timpul de răspuns al acestora în caz de urgenţă, prezenţa efectivă a pacienţilor, precum şi alte aspecte foarte importante ce ţin de obligaţiile faţă de Casa de Asigurări de Sănătate Caraş-Severin şi, mai ales, faţă de pacienţi.

”Concluzii: Dezastru. Pe lângă măsurile ce ţin de competenţa noastră, tocmai am încheiat o sesizare, declinând competenţa către organele abilitate de cercetare şi, tocmai de aceea, cel puţin în acest moment, concluziile nu vor fi publice. Nu voi tolera nicio abatere din partea nimănui”, a mai scris Popovici.

Acesta precizează că nu a fost un ”control anunţat” şi nici de ”ochii lumii”.

”Nu cunosc aceste noţiuni! Şi aş mai vrea să clarific o chestiune: legal, nu există termenul de «învoire din spital». Externare şi atât. O procedură bine definită”, a mai transmis preşedintele CJAS Caraş-Severin.

În 15 septembrie, poliţiştii anunţau că au deschis o anchetă, după ce au fost sesizaţi că un bărbat de 66 de ani a murit în incinta Spitalului Judeţean Reşiţa.

Bărbatul ar fi căzut, după ce o treaptă a unităţii medicale s-a rupt sub greutatea acestuia.

